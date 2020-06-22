Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Дании статью Путина назвали “9 тысячами слов лжи”

В Дании статью Путина назвали “9 тысячами слов лжи”

С весьма резкой критикой в адрес статьи о Второй мировой войне, написанной Путиным и опубликованной в журнале NI, выступил Эмиль Роттбёлль в рамках статьи для датского Berlingske.

Автор публикации утверждает, что статья российского президента представляет собой “тандем откровенной лжи и исковерканных фактов, что провоцирует злые отповеди и сеет рознь”. Роттбёлль заявляет, что в указанной статье содержится 9 000 слов, но среди них не найти ни одного правдивого. Он уверен, что в публикации содержится лишь личная трактовка Второй мировой Путиным, и не более. В своих умозаключениях Роттбёлль ссылается на "известного историка" по имени Сергей Радченко из уэльского Кардиффского университета, пишет “Военное обозрение”.

Так, Роттбёлль не согласен с тем, что именно Мюнхенский сговор Великобритании и Франции с Гитлером в 1938 оказался отправной точкой, после которой война стала неизбежной. Он также называет ложью заявление о том, что лишь СССР завизировал с Германией пакт о ненападении.

Роттбёлль заключает, что соответствующая статья никогда не прошла бы рецензирование, если бы глава РФ был историком, а Путин якобы просто “продвигает идеологические стереотипы в качестве поддержки своих претензий на величие, причем посредственных”. Автор публикации в датском издании позволил себе поставить Путину “неуд” за “попытку обессмертить период своего правления”.

Читайте также: Президент РФ Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне
# Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Скрытые причины страхов: народные советы против тревог и фобий
Скрытые причины страхов: народные советы против тревог и фобий
В Дании статью Путина назвали “9 тысячами слов лжи”
В Дании статью Путина назвали “9 тысячами слов лжи”
В Москве мать заперла дома четверых детей без еды, а сама уехала на дачу
В Москве мать заперла дома четверых детей без еды, а сама уехала
СЖР отправил в Минкомсвязь список СМИ, не получивших поддержку
СЖР отправил в Минкомсвязь список СМИ, не получивших поддержку
Элтон Джон назвал свой любимый альбом этого года
Элтон Джон назвал свой любимый альбом этого года
Пожилой москвич погиб, вешая в подъезде портрет Сталина
Пожилой москвич погиб, вешая в подъезде портрет Сталина
Индонезийский вулкан Мерапи вновь проснулся
Индонезийский вулкан Мерапи вновь проснулся
Анонсировано открытие торговых центров в Подмосковье
Анонсировано открытие торговых центров в Подмосковье
Политолог: о распаде СССР жалеют несколько категорий украинцев
Политолог: о распаде СССР жалеют несколько категорий украинцев
В Южной Корее рассказали о подрыве доверия к США из-за книги Болтона
В Южной Корее рассказали о подрыве доверия к США из-за книги Болтона
Как найти свой путь: 7 признаков того, что человек идет против своего предназначения
Как найти свой путь: 7 признаков того, что человек идет против своего
Инфракрасное излучение эффективно против редкого рака легких
Инфракрасное излучение эффективно против редкого рака легких

Топ на сегодня

Украинские военные заявили о восьми обстрелах в Донбассе
Украинские военные заявили о восьми обстрелах в Донбассе
СМИ: Задержанный Верзилов планировал встать перед танком на Параде Победы
СМИ: Задержанный Верзилов планировал встать перед танком на Параде
Погибшая российская блогерша поссорилась с отцом за день до смерти
Погибшая российская блогерша поссорилась с отцом за день до смерти
Михаила Ефремова вырежут из нового сериала
Михаила Ефремова вырежут из нового сериала
Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19

Еще по теме

Статья Путина о Второй мировой войне заинтересовала США
В Польше обвинили Путина в манипуляциях с историей после статьи о Второй мировой
В Великобритании прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
81 год назад был заключен «Мюнхенский сговор»