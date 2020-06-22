В Дании статью Путина назвали “9 тысячами слов лжи”

Вадим Карасев

С весьма резкой критикой в адрес статьи о Второй мировой войне, написанной Путиным и опубликованной в журнале NI, выступил Эмиль Роттбёлль в рамках статьи для датского Berlingske.

Автор публикации утверждает, что статья российского президента представляет собой “тандем откровенной лжи и исковерканных фактов, что провоцирует злые отповеди и сеет рознь”. Роттбёлль заявляет, что в указанной статье содержится 9 000 слов, но среди них не найти ни одного правдивого. Он уверен, что в публикации содержится лишь личная трактовка Второй мировой Путиным, и не более. В своих умозаключениях Роттбёлль ссылается на "известного историка" по имени Сергей Радченко из уэльского Кардиффского университета, пишет “Военное обозрение”.

Так, Роттбёлль не согласен с тем, что именно Мюнхенский сговор Великобритании и Франции с Гитлером в 1938 оказался отправной точкой, после которой война стала неизбежной. Он также называет ложью заявление о том, что лишь СССР завизировал с Германией пакт о ненападении.

Роттбёлль заключает, что соответствующая статья никогда не прошла бы рецензирование, если бы глава РФ был историком, а Путин якобы просто “продвигает идеологические стереотипы в качестве поддержки своих претензий на величие, причем посредственных”. Автор публикации в датском издании позволил себе поставить Путину “неуд” за “попытку обессмертить период своего правления”.

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