В Южной Корее рассказали о подрыве доверия к США из-за книги Болтона

Вадим Карасев

Дональд Трамп и Мун Чжэ ИнФото: Kim Hong-Ji / Getty Images

Директор президентского офиса по нацбезопасности Южной Кореи Чон Ый Ён рассказал о подрыве доверия к Вашингтону после выхода книги бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме». Слова политика цитирует южнокорейское агентство «Ёнхап».

По его мнению, в книге содержались чувствительные подробности переговоров между лидерами Южной Кореи и Штатов, Мун Чжэ Ином и Дональдом Трампом. Чон Ый Ён также раскритиковал субъективность Болтона, поскольку большая часть информации в книге отражает его точку зрения, а не реальные факты. Южнокорейский политик отметил, что детали переговоров раскрыли без согласования с Сеулом.

Президент США Дональд Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре 2019 года. Американский лидер объяснил это серьезными ошибками, которые допускал советник. После этого Болтон написал мемуары, фрагменты которых вызвали критику Вашингтона. Американский лидер назвал книгу сборником лжи.