В какие регионы РФ можно приехать без двухнедельной самоизоляции и обсерваторов?

Анастасия Иванова

«Вестник АТОР» публикует обновленный список регионов РФ с правилами въезда жителей из других субъектов Федерации. По сравнению с прошлым списком от 25 июня, количество регионов, снявших полностью или серьезно смягчивших требования к въезжающим, выросло с 19 до 43. Еще ряд регионов принимает приезжих с ограничениями.

ГДЕ СЕЙЧАС НЕТ КАРАНТИНА ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ И СПРАВОК О COVID-19?

Регионы, где снято требование о двухнедельной самоизоляции для приезжающих из других регионов и не нужно (за отдельными исключениями) справок об отсутствии COVID-19 (данные на 21.00 21 июня):

Алтайский край (гостиницы до 22 июня принимают только командировочных, санатории работают с 8 июня, а заселение возможно при наличии справки об отсутствии вируса и справки об эпидокружении).

Амурская область (гостиницы принимают только командировочных до 30 июня, санатории не принимают бронирования и гостей до 1 июля).

Архангельская область (до 30 июня гостиницы и санатории принимают только командировочных). Билеты на Соловки продаются только жителям островов.

Башкортостан (до 29 июня санатории, профилактории, дома отдыха, гостиницы не работают).

Брянская область (гостиницы принимают только командировочных, музеи, святыни не работают до дальнейшего распоряжения).

Воронежская область (гостиницы обещают открыть с 1 июля).

Ингушетия (гостиницы закрыты, экскурсий нет).

Иркутская область (гостиницы и иные средства размещения не работают, принимают только командировочных).

Калининградская область (туристам, бронирующим гостиницы или квартиры (нужно предъявить договор об аренде) на срок свыше 2 ночей с 22 июня обсервация не нужна. Обязательная двухнедельная обсервация сохраняется для людей, которые прилетают в Калининград и собираются остановиться у друзей или родственников).

Калужская область (гостиницы работают с 16 июня с ограничениями).

Карелия (гостиницы работают с ограничениями, Валаам и Кижи открыты). Справки о COVID-19 нужны только командировочным.

Коми (гостиницы не принимают никого, кроме командировочных, до 30 июня).

Краснодарский край (справки об эпидокружении и об отсутствии COVID-19 нужны с 21 июня только для санаториев). Отели всех видов работают. Пляжи открыты.

Красноярский край (для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга карантин отменён, но «носит рекомендательный характер». Исключение предложено оставить для Норильска ради предотвращения новых вспышек среди вахтовиков).

Крым (с 15 июня отели работают на прием местных жителей, с 1 июля – на прием туристов из остальной России).

Курская область (гостиницы и санатории пока не работают).

Ленинградская область (гостиницы и музеи работают, есть отдельные ограничения по проживанию в различных зонах области, подробнее тут).

Москва (гостиницы работают с ограничениями).

Московская область (гостиницы работают с ограничениями).

Нижегородская область (гостиницы работают с ограничениями)

Новосибирская область (гостиницы и другие объекты размещения работают только для командировочных).

Омская область (режим самоизоляции в регионе для приезжих закончился 21 июня. Апарт-отели, базы отдыха и коттеджные гостиницы работают с 12 июня).

Орловская область (гостиницы и другие объекты размещения пока не работают).

Пермский край (гостиницы не принимают бронирования и гостей, за исключением командировочных).

Псковская область (гостиницы работают с ограничениями, экскурсионное обслуживание остановлено до 30 июня). Двухнедельная самоизоляция для приезжих будет отменена с 1 июля.

Рязанская область (справки об эпидокружении и об отсутствии COVID-19 требуется только для санаториев региона).

Татарстан (гостиницы работают с ограничениями, санатории также открыты, но в них при заселении нужны справки о COVID-19 и об эпидокружении).

Самарская область (гостиницы и турбазы с ограничениями начали работу с 17 июня).

Санкт-Петербург (отели работают с ограничениями).

Саратовская область (отели работают с ограничениями).

Свердловская область (отели принимают командировочных, заселение в санатории с медлицензией возможно только со справками об эпидокружении и об отсутствии COVID-19).

Тамбовская область (карантин для приезжих отменен с 19 июня, но отели принимают только командировочных, санатории закрыты).

Тверская область(работа отелей приостановлена, кроме системообразующих предприятий: филиал ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово», ООО «Конаково менеджмент», ООО «Завидово Плаза», ООО «Комплекс отдыха «Барская Усадьба», АО «Отель «Оснабрюк», ООО Управляющая компания «БИЗНЕС-ЦЕНТР «ТВЕРЬ», ООО «Санаторий Кашин», ООО «Колкуново-сервис», МУП Ржев, ООО «Гостиница «Волга», ООО «Новый Отель», ООО «ИСК Корпус»).

Томская область (гостиницы принимают до 23 июня только командировочных, санатории закрыты, требования о самоизоляции и справке об отсутствии коронавируса сохраняется только для прибывающих из Якутии).

Тульская область (до 30 июня отели принимают только командировочных).

Тюменская область (отели работают с ограничениями, справка об отсутствии COVID-19 необходима только при размещении в санаториях региона).

Удмуртия (отели работают на прием командировочных).

Ульяновская область (отели работают с ограничениями).

Хакасия (двухнедельная самоизоляция сохраняется только для прибывающих из Тывы и Красноярска. Гостиницы пока принимают только командировочных).

ХМАО-Югра (справки об эпидокружении и карантин на 14 дней – только для прибывающих из Якутии, Башкортостана и Дагестана).

Челябинская область (отели принимают только командировочных. С 15 июня возобновлены заезды в санатории с медлицензией. С 1 июля 2020 г. будут сняты ограничения для всех остальных мест отдыха (баз отдыха, горнолыжных центров и пр.).

Ямало-Ненецкий АО (гостиницы работают с ограничениями, индивидуальный и групповой туризм разрешены).

Ярославская область (гостиницы работают только для командировочных).

РЕГИОНЫ, ПРИНИМАЮЩИЕ ГРАЖДАН ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ РФ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

Адыгея: въезжающим в Республику Адыгея соблюдать карантин не нужно, кроме тех, кто приехал из Москвы и Санкт-Петербурга. Справок не требуется.

Белгородская область: регион открыт для въезда из других субъектов РФ, кроме следующих из Москвы и Московской области – им нужно либо отправиться на 14-дневную изоляцию в обсерватор, либо предъявить одну из двух справок: о том, что человек уже переболел, или с отрицательным тестом на COVID-19.

Бурятия: с 12 июня отменена обязательная самоизоляция для прибывших в Республику Бурятия из других регионов. Но прием и размещение туристов осуществляется только при наличии справками об отсутствии СOVID-19, и справки об отсутствии контактов с гражданами с наличием коронавирусной инфекции в течение последних 14 дней. Снятие этих ограничений предполагается с 1 июля.

Еврейская АО: Прибывшие на территорию области из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска подлежат изоляции, медицинскому наблюдению и обследованию. Остальным въезд открыт.

Ивановская область: приезжающие из других регионов менее чем на 2 недели должны предоставить справку об отсутствии заболевания COVID-19. С 9 июня при въезде в Ивановскую область детей до 17 лет включительно, которые прибывают в регион на летние каникулы, нужна справка об отсутствии заболевания COVID-19

Камчатский край: Въезд на Камчатку туристов – только с отрицательным тестом на COVID-19, полученным максимум за три дня до прибытия на полуостров. Также организовано тестирование прибывающих в регион в аэропорту.

Курганская область: с 15 июня граждане, которые не имеют прописки на территории области, для въезда должны будут предоставить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Липецкая область: для въезда в регион рекомендовано иметь справку об отсутствии диагноза COVID-19.

Магаданская область: Туристы могут выбрать - сделать тест для выявления COVID-19 или пройти 14-дневный карантин. Тестирование проводится в аэропорту Сокол.

Мурманская область: Люди, въезжающие на территорию области из других регионов, могут не уходить на двухнедельный карантин, если сдали тест на коронавирус в первые три дня после въезда в регион и получили отрицательный результат или если уже переболели коронавирусом и имеют подтверждающие медицинские документы.

Новгородская область: тест на COVID-19 требуется при размещении в гостиницах региона. Область разделена на различные зоны, где гостиницы работают по-разному (подробнее – тут)

Севастополь: для въезда в регион нужно получить QR-код (с приложением документов, подтверждающих бронирования в гостинице). Получить QR-код можно на сайте covid.sev.gov.ru в разделе «Получить пропуск на въезд/выезд из города». Нужно также предоставить справку не более чем 5-дневной давности об отсутствии COVID-19, пройти экспресс-тест на въезде в Севастополь и заполнить анкету. До 1 июля поездки с экскурсионными целями запрещены.

Северная Осетия: для въезда в регион должна быть справка на антитела или отрицательный анализ на COVID-19. При наличии справок соблюдение самоизоляции не обязательно.

Ставропольский край: до 1 июля въезжающим в регион предписан режим двухнедельной самоизоляции, но он не распространяется на тех, кто едет в санатории края (здесь нужны справки об отсутствии COVID-19 и об отсутствии контактов с зараженными в течение последних 14 дней).

В остальных регионах, не присутствующих в обоих списках, сохраняется запрет въезда или требование об обязательной самоизоляции (обсервации) иногда даже при наличии справки об отсутствии COVID-19.