В Китае за сутки выявили 18 случаев COVID-19

Влада Некрасова

Китай за минувшие сутки выявил 18 новых случаев коронавируса и семь бессимптомных носителей, ни одного пациента, вылечившегося от COVID-19, не выписали, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 18 новых случаев 11 локальные (девять - в Пекине, два - в провинции Хэбэй), семь – ввозные.

Накануне в Китае выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом и шесть бессимптомных носителей. Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 396 случаев коронавирусной инфекции, 78 413 человек выздоровели, 349 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1876, выздоровели 1787 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены семь таких случаев, из карантина выпустили трех человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 114 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.