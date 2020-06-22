В Кузбассе стартовал областной онлайн-слет «Наследники Победы»

Влада Некрасова

В Кузбассе стартовал областной онлайн-слет «Наследники Победы», сообщает Министерство образования и науки Кузбасса.

В ежегодном слете примут участие ребята из 21 поискового объединения региона.

В торжественном открытии мероприятия приняла участие заместитель губернатора Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Пахомова.

На протяжении нескольких дней, до 26 июня, для участников будут организованы различные героико-патриотические мероприятия. Активисты пройдут обучение по программе «Школа молодого поисковика», проявят себя в конкурсах и образовательных мастер-классах.

Областной слет «Наследники Победы» проводится с 2010 года.