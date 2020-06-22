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В Москве мать заперла дома четверых детей без еды, а сама уехала на дачу

В Москве мать заперла дома четверых детей без еды, а сама уехала на дачу

В Москве сотрудники полиции обнаружили в одной из квартир четырех малолетних детей, мать которых заперла их, а сама уехала отдыхать. По данному факту начата доследственная проверка, сообщил сегодня, 22 июня, источник в правоохранительных органах.

«Полицейские обнаружили в одной из квартир в Москве четверых запертых малолетних детей без еды, самому старшему ребенку 13 лет. По словам детей, мать уехала на дачу, закрыв их», — сказал источник.

Дети, пробыв несколько суток без еды, попытались выйти на улицу, но не смогли. Тогда они начали звать на помощь. Крики услышали соседи, которые и вызвали полицию.

В настоящее время мать вернулась домой, ее личность установлена. Дети госпитализированы на обследование в одну из больниц.

Как сообщало ИА Newstes , в марте на всю Россию стал известен случай с девочкой Любой из Москвы, которую быстро прозвали «девочкой-маугли» — мать бросила ее в квартире, превращенной в помойку, на Ленинградском проспекте. Саму девочку нашли по звонку соседей, которые услышали ее плач и вызвали МЧС и полицию. Вошедшим в квартиру открылось ужасное зрелище: среди гор мусора ребенок сделал себе берлогу. Сколько дней Люба провела одна, неизвестно. Ее мать Ирина Гаращенко объявилась только через сутки, после того как девочку отвезли в больницу. В суде Гаращенко отказалась признавать себя виновной.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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