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В Москве создали виртуальный монумент в честь российских врачей, побеждающих коронавирус

В Москве создали виртуальный монумент в честь российских врачей, побеждающих коронавирус

Продюсерский центр "Сеть" установил на Васильевском спуске 10-метровый памятник побеждающим COVID-19 врачам, виртуальный монумент может возвести где угодно любой пользователь сети.

Виртуальный памятник врачам, представляющий собой всадницу в халате и маске, поражающую копьем-шприцем коронавирус, созданный с использованием технологии дополненной реальности, появился в преддверии Дня медицинского работника на Васильевском спуске в Москве. 

Любой обладатель смартфона может установить его копию в сквере у дома, у ближайшей больницы или прямо у себя в комнате. Для этого необходимо перейти по ссылке: http://www.деньврача.рус. Созданное изображение можно отправить друзьям и знакомым.



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По материалам: uposters.ru

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