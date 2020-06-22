В Москве создали виртуальный монумент в честь российских врачей, побеждающих коронавирус

Вадим Карасев

Продюсерский центр "Сеть" установил на Васильевском спуске 10-метровый памятник побеждающим COVID-19 врачам, виртуальный монумент может возвести где угодно любой пользователь сети.

Виртуальный памятник врачам, представляющий собой всадницу в халате и маске, поражающую копьем-шприцем коронавирус, созданный с использованием технологии дополненной реальности, появился в преддверии Дня медицинского работника на Васильевском спуске в Москве.

Любой обладатель смартфона может установить его копию в сквере у дома, у ближайшей больницы или прямо у себя в комнате. Для этого необходимо перейти по ссылке: http://www.деньврача.рус . Созданное изображение можно отправить друзьям и знакомым.







