В Москве все желающие смогут проголосовать по поправкам на дому

Анастасия Иванова

Чтобы принять участие в надомном голосовании по поправкам к конституции в Москве, достаточно лишь желания человека, причины можно не указывать, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"В этот раз нет необходимости объяснять какую-то причину для надомного голосования, достаточно желания человека. На выборах в законе есть фраза о наличии уважительных причин для надомного голосования. На общероссийском голосовании такой формулировки нет", - сказал Реут.

Он также напомнил, что заявки на надомное голосование могут поступать до 17.00 1 июля.

Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.