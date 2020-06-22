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В Москве за прошедшие сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки умерли 20 пациентов с коронавирусомФото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Москве за прошедшие сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией в своем Telegram-канале.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию

Общее число умерших в российской столице составило 3617.

Всего в России с начала эпидемии выявлено 584 680 случаев инфицирования. Умерли 8111 человек, выздоровел 339 711 пациент. В стране было проведено 16,9 миллиона тестов на коронавирус.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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