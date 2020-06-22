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В Подмосковье прошел конкурс на присуждение премий учителям за достижения в педагогической деятельности

В Подмосковье прошел конкурс на присуждение премий учителям за достижения в педагогической деятельности

В Подмосковье прошел ежегодный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«По итогам конкурса победу одержал 51 подмосковный учитель, все они получат премию в размере 200 тысяч рублей», – сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что все выплаты педагоги традиционно получат к профессиональному празднику – Дню учителя.

«Это серьезная финансовая поддержка для специалистов, и большая гордость быть в числе лучших учителей России. Отбор был серьезным: победителей определили экспертные комиссии, фактически лучших учителей выбирает само педагогическое сообщество. Приятно, что успехи наших учителей отмечаются не только на региональном, но и на федеральном уровне», – отметила Каклюгина.

В пресс-службе добавили, что конкурс проводится на основании указа президента РФ «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности» в рамках реализации национального проекта «Образование».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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