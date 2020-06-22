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В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить детей от COVID-19 в период снятия ограничений

В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить детей от COVID-19 в период снятия ограничений

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Чтобы защитить ребёнка от коронавируса COVID-19 в период снятия ограничений, следует объяснить ему, какие правила нужно соблюдать во время прогулок.  Об этом сообщается в понедельник на сайте Роспотребнадзора.

«В жаркую и тёплую погоду невозможно обойтись без прогулок. Выходить на улицу детям необходимо, но при этом нужно объяснить, какие правила они должны соблюдать», — отметили в ведомстве.

В частности, при возможности нужно соблюдать социальную дистанцию. Желательно, чтобы она была не менее двух метров. Если ребёнок не может её соблюдать, то нужно постараться обеспечить прогулку там, где нет такого тесного общения.

Как заявили Роспотребнадзоре, важно объяснить детям, что ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, поскольку всё это является  дополнительными факторами распространения инфекции.

Приучать детей к правилам личной гигиены рекомендуется с самого раннего возраста. Нужно воспитывать любовь к чистоте личным примером. Взрослым следует чаще мыть  руки с мылом, показать детям, как это правильно делать.

«Всегда мойте руки после прогулок с ребёнком, игр, перед едой и после посещения туалета. Объясните детям, что грязные руки могут стать источником инфекции или болезни», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Однако дети контактируют с окружающим миром не только руками, но и другими открытыми участками кожи — их тоже необходимо своевременно продезинфицировать после тренажёров, катания на горках и так далее. При возвращении домой рекомендуется не просто вымыть лицо и руки с мылом, но и принять душ.

В Роспотребнадзоре напомнили, что согласно санитарным и эпидемиологическим требованиям, дезинфекция детских площадок проводится регулярно, в отсутствии детей. Играть на таких площадках безопаснее, тем не менее, уровень безопасности зависит от количества детей, которые находятся там одновременно, заявили в ведомстве.

Ранее академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев рассказал «Парламентской газете», что разрабатываемые вакцины против нового коронавируса должны пройти определённые стадии испытаний, которые в совокупности займут полтора-два года.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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