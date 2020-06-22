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В России на мосту столкнулись грузовик, бензовоз и автобус

В России на мосту столкнулись грузовик, бензовоз и автобусМесто происшествияФото: МЧС Башкирии

В Башкирии на ремонтируемом мосту столкнулись грузовик, автобус, и автоцистерна с дизельным топливом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

По информации агентства, авария произошла на мосту с реверсивным движением через реку Шады в Мишкинском районе. Помимо автобуса «Нефаз» и грузовика Scania в результате ДТП также пострадал легковой автомобиль KIA Optima. Трое человек получили травмы, один погиб. Среди пострадавших — двое детей из KIA. Спасатели стараются не допустить возгорания топлива в бензовозе.

Организован объезд. Разлива топлива пока нет.

Ранее после проливных дождей обрушился автомобильный мост через реку Малый Кой в Красноярском крае. Разрушение произошло на 65 километре автодороги Партизанское — Мина. Часть моста упала в реку, из-за чего движение по нему было временно приостановлено. В результате никто не пострадал.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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