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В России захотели поднять минимальные зарплаты

В России захотели поднять минимальные зарплатыТатьяна Голикова Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

В российском правительстве хотят со временем поднять минимальный размер отплаты труда (МРОТ). Это является стратегической задачей для властей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Познер» на Первом канале, пишет ТАСС.

По ее мнению, текущий размер МРОТ недостаточно высокий. Однако российские власти в 2017 году сменили стратегию в отношении минимального размера оплаты труда, и с того момента он начал расти более активными темпами. Она также заявила, что, по ее оценке, к 2024 году в России уровень бедности можно снизить в два раза.

Голикова в ходе программы прокомментировала ситуацию со средними зарплатами россиян. По ее словам, сумма в чуть больше чем 47 тысяч рублей является слишком маленькой. Если рассчитать с ее помощью годовой доход среднего жителя страны, он будет невысоким. Вице-премьер напомнила, что зарплату свыше 100 тысяч рублей в месяц в 2019 году в России получали только 7,1 процента жителей страны.

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в России установлен на уровне 12 130 рублей в месяц. До этого МРОТ был на уровне 11 280 рублей. По данным Росстата, средняя номинальная зарплата в России составила 47 867 рублей по итогам 2019 года. В первом квартале 2020-го она увеличилась до 48 390 рублей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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