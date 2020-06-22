В сети засомневались в разводе Харламова и Асмус

Вадим Карасев

Фото: @asmuskristina

Пользователи сети засомневались в том, что известие о разводе резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус, которое они оба опубликовали в Instagram, правдиво. В комментариях к посту Асмус многие посчитали это сообщение шуткой и отказались верить в него. При этом Харламов, также опубликовавший пост о разводе, отключил комментарии.

«Буду надеяться что это шутка», — написала savva201216. «Попахивает *** [наглым обманом]», — прокомментировал новость sanek_oren_056.

Многие отрицающие развод Харламова и Асмус предположили, что актриса стала гостьей YouTube-шоу Comment Out. По условиям передачи участникам иногда приходится публиковать провокационные посты. Появление аналогичного сообщения в Instagram резидента Comedy Club они объяснили тем, что он пришел на шоу вместе с женой.

Пользователи, которые поверили в расставание Харламова и Асмус, признались, что эта новость очень их расстроила. Некоторые добавили, что считали их идеальной парой, а теперь, узнав о разводе, плачут.

О том, что Харламов и Асмус решили развестись, стало известно ранее 22 июня. Харламов подчеркнул, что в ситуации нет виноватых, и отметил, что они намерены остаться любящими родителями для дочери. В настоящее время пара проходит бракоразводный процесс.