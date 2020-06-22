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В Совфеде объяснили смысл поправки к Конституции о президентских сроках

В Совфеде объяснили смысл поправки к Конституции о президентских срокахФото: РИА Новости

Поправки в Конституцию призваны перераспределить полномочия между президентом и другими органами власти, чтобы сделать политическую систему более устойчивой. Об этом в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщил сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.

По его словам, основной смысл этого процесса — построить систему конституционных органов власти. «Поверьте, это реально так. Потому что сейчас все-таки политическая система очень персонифицирована», — объяснил сенатор, отметив, что страна не должна так сильно зависеть от того, кто находится на посту президента.

Клишас добавил, что ему не нравится термин «обнуление», когда речь заходит о продлении полномочий Путина, потому что для удержания власти ему нет необходимости менять Основной закон — президент и так популярен в народе, имеет поддержку населения и большой политический вес.

«Поправка о праве избираться Путину нужна для того, чтобы никто не обнулил последние 20 лет нашей истории. Это касается как социальных гарантий, так и суверенитета страны, поэтому обнулить и вернуться в 1990-е будет нельзя», — заявил собеседник издания.

Клишас указал, что реализовать эту идею можно через акцент на конституционных органах власти. Возможность президента баллотироваться на новый срок якобы стабилизирует эту систему, потому что чиновники, депутаты и политики перестанут думать о преемнике, трансфере и вместо этого займутся своими делами и не будут «не спекулировать и не размышлять по поводу того, что в стране произойдет после 2024 года».

Ранее Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на еще один срок в 2024 году, если россияне проголосуют за принятие поправок к Конституции.

Голосование по поправкам пройдет с 24 июня по 1 июля включительно, последний день будет нерабочим.

Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право Путина переизбираться. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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