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В ТПП предложили Мантурову блокировать "серых" продавцов в соцсетях

В ТПП предложили Мантурову блокировать "серых" продавцов в соцсетях
Глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин предложил главе Минпромторга Денису Мантурову создать механизм блокировки соцсетями аккаунтов "серых" продавцов товаров и услуг. Письмо главы палаты есть в распоряжении РИА Новости.

Катырин отмечает, что ТПП занимается сбором, анализом и систематизацией проблем предпринимателей в условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. "Экспертами и общественными формированиями ТПП РФ, представляющими отрасль электронной коммерции, выработан ряд предложений по поддержке компаний и развитие отрасли в целом, как одной из ведущих и востребованных в новых сложившихся условиях", - пишет он.

# Россия
По материалам: ria.ru

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