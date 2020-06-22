Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Волгоградской области стартует проект по ранней профориентации школьников «Билет в будущее»

В Волгоградской области стартует проект по ранней профориентации школьников «Билет в будущее»

В Волгоградской области стартует проект по ранней профориентации школьников «Билет в будущее»

В Волгоградской области стартует проект по ранней профориентации школьников «Билет в будущее», сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Соответствующее соглашение подписано между региональным Комитетом образования, науки и молодежной политики и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Проект стартует в июле.

Региональным оператором проекта «Билет в будущее» выступает Волгоградский экономико-технический колледж.

Проект «Билет в будущее» реализуется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на основании перечня поручений президента России от 23 февраля 2018 года по итогам встречи с участниками всероссийского форума «Наставник» и паспорта федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Проект состоит из трех этапов: профориентационной диагностики на цифровой платформе, практических мероприятий в различных форматах и выдачи индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории. В рамках моделирования и проведения профессиональных проб каждый регион страны старается представить те компетенции, которые особенно важны для развития экономики субъекта Федерации.

В этом году в проекте примут участие более 70 регионов России.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В сети засомневались в разводе Харламова и Асмус
В сети засомневались в разводе Харламова и Асмус
ВОЗ рассказала о долгосрочных последствиях пандемии
ВОЗ рассказала о долгосрочных последствиях пандемии
На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар, сгорели лаборатории
На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар, сгорели
Лунный день сегодня 22 июня 2020 года
Лунный день сегодня 22 июня 2020 года
Лавров встретится с главами МИД Индии и Китая
Лавров встретится с главами МИД Индии и Китая
Асмус заявила о разводе с Харламовым
Асмус заявила о разводе с Харламовым
Спикер Даудов позвал главреда дагестанской газеты в Чечню «разобраться»
Спикер Даудов позвал главреда дагестанской газеты в Чечню
Лейбл Тимати решил отсудить почти миллион рублей из-за концерта Егора Крида
Лейбл Тимати решил отсудить почти миллион рублей из-за концерта Егора
Волгоградская область присоединилась к всероссийской акции «Добровольцы – детям»
Волгоградская область присоединилась к всероссийской акции
Cтоличные школьники и учителя проведут патриотические акции ко Дню памяти и скорби
Cтоличные школьники и учителя проведут патриотические акции ко Дню
Безопасность на первом месте: в Бельгии открываются школы
Безопасность на первом месте: в Бельгии открываются школы
Сергей Кравцов принял участие в награждении победителей конкурса сочинений «Без срока давности»
Сергей Кравцов принял участие в награждении победителей конкурса

Топ на сегодня

СМИ: Задержанный Верзилов планировал встать перед танком на Параде Победы
СМИ: Задержанный Верзилов планировал встать перед танком на Параде
Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
Погибшая российская блогерша поссорилась с отцом за день до смерти
Погибшая российская блогерша поссорилась с отцом за день до смерти
Михаила Ефремова вырежут из нового сериала
Михаила Ефремова вырежут из нового сериала
Британских военных не накажут за преступления в Афганистане и Ираке
Британских военных не накажут за преступления в Афганистане и Ираке

Еще по теме

Российским школьникам дадут «Билет в будущее»
Ежегодно около 100 тысяч школьников по всей России будут задействованы в проекте «Билет в будущее»
В России может появиться звание заслуженного наставника
Путин предложил запустить проект по профориентации школьников «Билет в будущее»