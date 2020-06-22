В Волгоградской области стартует проект по ранней профориентации школьников «Билет в будущее»

Влада Некрасова

В Волгоградской области стартует проект по ранней профориентации школьников «Билет в будущее», сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Соответствующее соглашение подписано между региональным Комитетом образования, науки и молодежной политики и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Проект стартует в июле.

Региональным оператором проекта «Билет в будущее» выступает Волгоградский экономико-технический колледж.

Проект «Билет в будущее» реализуется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на основании перечня поручений президента России от 23 февраля 2018 года по итогам встречи с участниками всероссийского форума «Наставник» и паспорта федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Проект состоит из трех этапов: профориентационной диагностики на цифровой платформе, практических мероприятий в различных форматах и выдачи индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории. В рамках моделирования и проведения профессиональных проб каждый регион страны старается представить те компетенции, которые особенно важны для развития экономики субъекта Федерации.

В этом году в проекте примут участие более 70 регионов России.

