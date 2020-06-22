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Вайноне Райдер отказали в роли из-за «слишком еврейской» внешности

Вайноне Райдер отказали в роли из-за «слишком еврейской» внешностиФото: @winonaryderofficial

Актрисе Вайноне Райдер отказали в роли в фильме из-за «слишком еврейской» внешности. Об этом она сообщила в интервью изданию The Sunday Times.

Знаменитость не пояснила, о каком проекте идет речь, однако добавила, что описанная ситуация произошла достаточно давно. По ее словам, студия, которая занималась созданием картины, заявила, что артистка не может сыграть аристократку из-за своего внешнего вида.

Райдер отметила, что на протяжении своей кинокарьеры неоднократно сталкивалась с антисемитизмом. Она вспомнила, что однажды актер Мэл Гибсон на вечеринке пошутил, что она может быть беглецом из печи. Таким образом артист напомнил об уничтожении евреев во время хоколоста. Позднее он извинился за свои слова.

Райдер также призналась, что иногда слышит фразу: «Подожди, ты еврейка? Но ты же такая красивая!» Она пояснила, что считает себя еврейкой, несмотря на то, что не относит себя к числу религиозных людей.

В марте актриса заступилась за своего бывшего возлюбленного Джонни Деппа после выдвинутых против него обвинений в избиении экс-супруги Эмбер Херд. По ее словам, трудно даже представить, чтобы Депп проявил ту жестокость, о которой говорила Херд. Райдер назвала бывшего возлюбленного хорошим и заботливым мужчиной, рядом с которым она чувствовала себя в безопасности.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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