Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью

Анастасия Иванова

Певица Валерия заявила в инстаграме, что ее дочери Анне Шульгиной бесполезно и даже "вредно" петь у нее на концертах.

Так она отреагировала на комментарий подписчицы в поздравительном посте в честь дня рождения дочери артистки.

"Валерия, может, я тоже что-то не понимаю, но все-таки, Вы успешная певица, Ваш муж известный продюсер, можете где-то на своем концерте с Аней спеть, мне кажется, этот путь для любого трудный, но Вам было труднее, чем сейчас Вашей дочке", — написала @tatianaziuriukina.

В ответ певица заявила, что совместное выступление с Шульгиной возможно, однако она не видит в этом смысла.