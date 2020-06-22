Василий Голубев вручил медикам ключи от квартир и поздравил их с новосельем
Василий Голубев, глава Ростовской области, вручил ключи от служебных квартир врачам и медицинским сёстрам Ростова-на-Дону в м-не “Суворовский“.
В областном правительстве уточнили, что служебное жильё получили 50 медиков: участковые врачи и работники скорой помощи. Перед вручением ключей от квартир Голубев лично проинспектировал служебное жильё.
Глава Дона поздравил медработников с их профессиональным праздником и новосельем.
Губернатор сказал медицинским работникам слова благодарности за их тяжёлый труд и пожелал им благополучия, счастья и здоровья.
Он от всей души пожелал медикам, чтобы в их домах всегда было тепло, светло и уютно.
Глава региона также сообщил, что до конца 2020 года в этом же микрорайоне получат муниципальное жильё ещё 380 семей — это работники в сфере образования, льготники и очередники, пишет “ПАНОРАМА“.Читайте также: Донские медики получили новые ордена от Путина