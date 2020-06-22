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Ведущий белорусского госканала заявил о лжи на ТВ на тему протестов

Ведущий белорусского госканала заявил о лжи на ТВ на тему протестовАртемис АхпашФото: @ahpashart

Телеведущий и шоумен Артемис Ахпаш, работающий на белорусском государственном канале ОНТ, обратился к коллегам с призывом не быть пропагандистами. Об этом он написал в Instagram.

«Всякий раз, когда с экранов ТВ вы произносите откровенную ложь о происходящих сейчас событиях, что вы чувствуете, приходя домой?» — спросил Ахпаш. По его словам, для него такие журналисты ничем не лучше, чем силовики, задерживающие мирных протестующих на улицах белорусских городов.

Он добавил, что за десять лет работы на телевидении не был инструментом пропаганды, хотя ему делали такие предложения.

«В здравом уме я отдаю себе отчет, что после этого обращения доступ на ТВ мне будет закрыт. С "таким" телевидением мне не по пути», — заключил шоумен. Как отмечает The Village Беларусь, спустя несколько часов после того, как Ахпаш опубликовал свою запись, с сайта ОНТ был удален его профиль. В нем он значился ведущим программы «Хит на завтрак».

За сутки публикация Ахпаша набрала свыше 38 тысяч лайков, также к ней оставили более шести тысяч комментариев.

В Белоруссии сейчас идет президентская гонка, выборы главы государства назначены на 9 августа. Большинство соперников действующего президента Александра Лукашенко, объявившего о планах баллотироваться на шестой срок, задержаны, среди них наиболее популярные в стране претенденты на высший государственный пост — банкир Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский. В Минске и крупных белорусских городах проходят мирные акции протеста, сопровождающиеся задержаниями демонстрантов.

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По материалам: lenta.ru

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