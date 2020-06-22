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Великая Отечественная война – это война за настоящую жизнь и вечные человеческие ценности – Кравцов

Великая Отечественная война – это война за настоящую жизнь и вечные человеческие ценности – Кравцов

Великая Отечественная война – это война за настоящую жизнь и вечные человеческие ценности, заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Отмечая 75-летие Великой Победы, устраивая масштабные праздники, создавая передачи об этой дате, чествуя ветеранов и тружеников тыла, гордясь каждым бойцом, который самоотверженно воевал на фронте, и каждым, кто помогал в тылу, важно помнить и о том, от чего спасли нас победители. Они сохранили для нас не только мирное небо, возможность счастливой, спокойной жизни, и сейчас мы можем учиться, развивать таланты, строить грандиозные планы на будущее. Они сохранили для нас настоящие человеческие ценности, нашу духовную опору, на которые посягнул фашизм: веру в доброту людей, взаимопомощь, сочувствие, взаимопонимание, заботу. Готовность открыться людям любой национальности. Веру в то, что, только оставаясь настоящими людьми, добрыми, отзывчивыми, культурными, любящими людей и свою Родину, можно достойно жить на земле и строить общество, в котором каждый будет чувствовать поддержку и свободу», - подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.

Как отметил Сергей Кравцов, нам важно помнить о том, что это была война не за территорию, не за города, не за власть ради власти. Это была война за настоящий мир, где у каждого есть равные шансы на саморазвитие и жизнь в согласии с самим собой и другими людьми. Шансы на добрую, спокойную жизнь, на занятия наукой, творчеством, путешествия и общение с людьми из разных стран, на открытие для себя других интересных культур, на расширение кругозора.

# Общество
По материалам: edu.ru

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