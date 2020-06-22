Внесение изменений в Конституцию Грузии может сорваться
Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в конституцию страны, которые касаются изменения избирательной системы накануне парламентских выборов 31 октября 2020 года.
На голосование были зарегистрированы 142 депутата, 136 из которых высказались за поправки, а пятеро — против. На заседании 22 июня присутствовали почти все депутаты, кроме бойкотировавших его членов партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (фракция ЕНД представлена в парламенте шестью депутатами). Для принятия конституционных поправок необходимы 113 голосов.
Выборы по новой модели являются частью соглашения, достигнутого между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией 8 марта при посредничестве посольства США и представительства Евросоюза. Согласно текущему проекту изменений, на выборах в парламент 2020 года будут выбраны 120 депутатов по пропорциональной избирательной системе и 30 — по мажоритарной. Изменения также предполагают снижение избирательного порога для партий с 5% до 1%, а для блоков барьер будет составлять столько процентов, сколько партий будут входить в объединение. Еще одним нововведением будет установление 40-процентного «замка», суть которого в том, что партия, которая не наберет 40% голосов избирателей (по пропорциональной системе), не сможет сформировать однопартийное большинство в парламенте Грузии.
Другим пунктом соглашения являлось, по словам оппозиции, обязательство властей, что судебная система не будет использоваться в политических целях. В настоящее время оппозиция требует освобождения из тюрьмы акционера оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение и хранение оружия. Именно из-за его дела «Единое национальное движение» бойкотирует процесс обсуждения поправок.
Комментируя факт принятия парламентом Грузии конституционных изменений по избирательной системе в первом чтении, исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе отметил, что 116 депутатов твердо поддерживают конституционные изменения, что гарантирует успешное завершение процесса принятия изменений 29 июня.
По заявлению независимого депутата парламента Грузии Тамар Чугошвили, вышедшей ранее из рядов правящей «Грузинской мечты», в ходе рассмотрения конституционных изменений во втором и третьем чтениях есть угроза их провала, поэтому «все обязаны принять участие в голосовании».
По словам одного из лидеров парламентской фракции партии «Европейская Грузия» Давида Бакрадзе, партия которого поддержала пакет изменений, участием в голосовании по конституционным поправкам по избирательной системе фракция спасла пропорциональную систему.
Как заявил политик, «Европейская Грузия» в первом чтении партия «спасла пропорциональную систему», но не поддержит этот законопроект во втором и третьем чтениях, если власть не выполнит свое обязательство и не освободит Георгия Руруа.
Председатель фракции оппозиционного «Единого национального движения» Роман Гоциридзе отмечает, что приветствует решение парламента, так как одна значительная часть соглашения властей и оппозиции выполнена, но остается вторая, которая «предполагает прекращение политического преследования в стране и освобождение политзаключенных».