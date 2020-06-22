Внесение изменений в Конституцию Грузии может сорваться

Лидия Мартынова

Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в конституцию страны, которые касаются изменения избирательной системы накануне парламентских выборов 31 октября 2020 года.

На голосование были зарегистрированы 142 депутата, 136 из которых высказались за поправки, а пятеро — против. На заседании 22 июня присутствовали почти все депутаты, кроме бойкотировавших его членов партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (фракция ЕНД представлена в парламенте шестью депутатами). Для принятия конституционных поправок необходимы 113 голосов.

Выборы по новой модели являются частью соглашения, достигнутого между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией 8 марта при посредничестве посольства США и представительства Евросоюза. Согласно текущему проекту изменений, на выборах в парламент 2020 года будут выбраны 120 депутатов по пропорциональной избирательной системе и 30 — по мажоритарной. Изменения также предполагают снижение избирательного порога для партий с 5% до 1%, а для блоков барьер будет составлять столько процентов, сколько партий будут входить в объединение. Еще одним нововведением будет установление 40-процентного «замка», суть которого в том, что партия, которая не наберет 40% голосов избирателей (по пропорциональной системе), не сможет сформировать однопартийное большинство в парламенте Грузии.

Другим пунктом соглашения являлось, по словам оппозиции, обязательство властей, что судебная система не будет использоваться в политических целях. В настоящее время оппозиция требует освобождения из тюрьмы акционера оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение и хранение оружия. Именно из-за его дела «Единое национальное движение» бойкотирует процесс обсуждения поправок.

Комментируя факт принятия парламентом Грузии конституционных изменений по избирательной системе в первом чтении, исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе отметил, что 116 депутатов твердо поддерживают конституционные изменения, что гарантирует успешное завершение процесса принятия изменений 29 июня.

«Это компетенция суда, и суд принимает решения по этому вопросу. Исходя из этого мы должны еще раз сказать, что, когда „Европейская Грузия“ требует освобождения заключенного от правящей партии, тем самым она доказывает, что до сих пор еще не поняла, что такое разделение властей и что такое правовое государство. Они, вероятно, никогда и не поймут это», — сказал Кобахидзе.

По заявлению независимого депутата парламента Грузии Тамар Чугошвили, вышедшей ранее из рядов правящей «Грузинской мечты», в ходе рассмотрения конституционных изменений во втором и третьем чтениях есть угроза их провала, поэтому «все обязаны принять участие в голосовании».

«Что касается „Единого национального движения“ и других партий, я думаю, что все, у кого есть депутатский мандат и возможность нажать на зеленую кнопку должны поддержать этот вопрос. Тем более, те партии, которые сами говорят сегодня о порочности существующей избирательной системы. Во время второго и третьего чтения будут серьезные риски. Возникнет угроза провала изменений, и они могут оказаться недоведенными до конца, поэтому все обязаны принять участие в голосовании. Хорошо, что сегодня такая угроза не возникла», — заявила Чугошвили.

По словам одного из лидеров парламентской фракции партии «Европейская Грузия» Давида Бакрадзе, партия которого поддержала пакет изменений, участием в голосовании по конституционным поправкам по избирательной системе фракция спасла пропорциональную систему.

«Существовал очень высокий риск того, что процессы будут развиваться так же, как в ноябре, когда мы слышали от лидеров „Грузинской мечты“, что имеется достаточно голосов, а оказалось, что пропорциональная система была провалена. Поэтому мы считаем, что поддержка „Европейской Грузии“ и 20 голосов имели решающее значение для создания правильного климата в зале и принятия конституционных изменений в первом чтении», — сказал Давид Бакрадзе.

Как заявил политик, «Европейская Грузия» в первом чтении партия «спасла пропорциональную систему», но не поддержит этот законопроект во втором и третьем чтениях, если власть не выполнит свое обязательство и не освободит Георгия Руруа.

Председатель фракции оппозиционного «Единого национального движения» Роман Гоциридзе отмечает, что приветствует решение парламента, так как одна значительная часть соглашения властей и оппозиции выполнена, но остается вторая, которая «предполагает прекращение политического преследования в стране и освобождение политзаключенных».

«Это означает, что Конституция будет принята на основе общего народного консенсуса, что придаст больше политической стабильности и доверия избирательному процессу. В противном случае без участия „Национального движения“ и многих других оппозиционных партий эта Конституция и предстоящие выборы не будут полноценными. Поэтому, надеюсь, что обе части соглашения будут выполнены до конца, что даст нам возможность вернуться в зал и проголосовать. Мы придерживались наших принципов, что лишь полное выполнение соглашения давало нам возможность участвовать в голосовании», — заявил Гоциридзе.