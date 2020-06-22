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Волгоградская область присоединилась к всероссийской акции «Добровольцы – детям»

Волгоградская область присоединилась к всероссийской акции «Добровольцы – детям»

Волгоградская область присоединилась к масштабной всероссийской акции «Добровольцы – детям», сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

В 2020 году всероссийская акция «Добровольцы – детям» проводится с 20 июня по 15 сентября.

Планируется, что на территории Волгоградской области в мероприятиях акции «Добровольцы – детям» примут участие свыше 30 тысяч человек. В регионе запланировано около 200 разноплановых мероприятий: спортивных, игровых, познавательных, информационно-просветительских.

Акцию поддержали общественные организации и профильные структуры: областной комитет образования науки и молодежной политики, комитет социальной защиты населения, комитеты культуры и здравоохранения. Свои идеи представили 96 организаций и волонтерских объединений.

Многие мероприятия акции приурочены к праздникам и памятным датам – Дню семьи, любви и верности; Дню Российского флага; Дню молодежи; Международному дню дружбы; Дню физкультурника, Дню знаний и др. Юных жителей региона ждут творческие мастер-классы, онлайн-марафоны, конкурсы и квесты. Особое внимание – ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Инициатором акции «Добровольцы – детям» является Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Девиз акции этого года – «Добровольцы в поддержку Десятилетия детства».

# Общество
По материалам: edu.ru

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