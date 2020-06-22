Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за суткиФото: globallookpress.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020. Это следует из опубликованного отчета на сайте организации.

Наибольшее количество новых случаев — в Северной и Южной Америке. Среди стран лидируют Бразилия (55 тысяч), США (37 тысяч), и Индия — около 15 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что по данным сервиса Worldometers, количество случаев заражения коронавирусом в мире на утро 22 июня превысило девять миллионов. Эта статистика различается с данными проекта Университета Джонса Хопкинса — согласно ним, заболевших COVID-19 еще только 8,96 миллиона человек.

15 июня выяснилось, что коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем уханьский. SARS-CoV-2 нашли на разделочной доске, использовавшейся для нарезки импортированного лосося. Зараженную рыбу привезли с закрытого рынка морепродуктов «Цзиншэнь», на котором ранее зафиксировали новый очаг распространения вируса.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Девушка украла лифчик и была опозорена перед друзьями
Девушка украла лифчик и была опозорена перед друзьями
Астронавт показал солнечное затмение с борта МКС
Астронавт показал солнечное затмение с борта МКС
Четверть богатства россиян оказалась за рубежом
Четверть богатства россиян оказалась за рубежом
Ремонт стиральных машин в Москве
Ремонт стиральных машин в Москве
Израиль создал директорат третьего круга, наметив «самую опасную страну»
Израиль создал директорат третьего круга, наметив «самую опасную
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Депутаты попросят Набиуллину продлить льготную ипотеку
Депутаты попросят Набиуллину продлить льготную ипотеку
В ТПП предложили Мантурову блокировать "серых" продавцов в соцсетях
В ТПП предложили Мантурову блокировать "серых" продавцов в соцсетях
Модная битва: Алена Ахмадуллина против Ксении Собчак
Модная битва: Алена Ахмадуллина против Ксении Собчак
Спрогнозировано время начала второй волны коронавируса в России
Спрогнозировано время начала второй волны коронавируса в России
"На ровном месте". Раскрыты подробности гибели блогера Насти Тропицель
"На ровном месте". Раскрыты подробности гибели блогера Насти Тропицель
Названа причина пьяного вождения Ефремова
Названа причина пьяного вождения Ефремова

Топ на сегодня

Сербия отметит отложенный из-за эпидемии коронавируса День Победы
Сербия отметит отложенный из-за эпидемии коронавируса День Победы
Володин раскритиковал призывающих не голосовать за поправки в Конституцию
Володин раскритиковал призывающих не голосовать за поправки в
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты
Путин считает неизбежным визит украинского руководства в Москву
Путин считает неизбежным визит украинского руководства в Москву

Еще по теме

В ВОЗ сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 мая
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6,6 млн
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,4 миллиона человек