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Встречу Трампа и Ким Чен Ына посчитали ошибкой

Встречу Трампа и Ким Чен Ына посчитали ошибкойФото: KIM KYUNG HOON / Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре в 2018 году была стратегической ошибкой. Такое мнение высказал бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью ABC, передает ТАСС.

Болтон отметил, что главу государства интересовало только количество журналистов на итоговой пресс-конференции и совместное фотографирование с Ким Чен Ыном. По его словам, эта встреча пошла на пользу Трампу, но не США.

Бывший чиновник также заявил, что он был крайне озабочен тем, что Трамп может пойти на неоправданные уступки Северной Корее. Так, глава государства во время переговоров говорил об отказе от учений на Корейском полуострове, что вызвало серьезное раздражение в Пентагоне.

Ранее Болтон оценил результаты внешней политики лидера страны. По его словам, у Трампа нет долгосрочного плана по взаимодействию с Россией и Китаем. Кроме того, за три последних года у США так и не получилось сдержать Иран.

Болтон намерен опубликовать скандальные мемуары. В них, в частности, описываются детали переговоров Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, о политике Белого дома в отношении Украины и якобы имевшей место просьбе американского президента к председателю КНР Си Цзиньпину помочь ему переизбраться в этом году. Бывший советник президента по нацбезопасности, был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года — тогда Трамп заявил, что он и многие члены его команды не согласны со многими предложениями политика.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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