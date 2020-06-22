Взлом квартиры и нападение провокатора: что известно о новом задержании издателя "Медиазоны" Петра Верзилова

Вадим Карасев

На выходных стало известно, что в Москве задержали издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова. Сначала в сети появились сообщения о его похищении, так как в квартире Верзилова выломали дверь, а сам он несколько часов не выходил на связь. Позднее Верзилов сообщил, что его допросили по "московскому делу", а обыск в квартире санкционировал генерал-майор Рустам Габдулин, возглавляющий следственную группу. Собрали в нашем материале главное, что известно о ситуации на сегодняшний день.

Причина задержания

В прессе появилось несколько версий случившегося. Так, со ссылкой на свои источники ТАСС сообщил, что Верзилова задержали "в рамках проверочных мероприятий об экстремизме". При этом канал РЕН ТВ уточнял, что причина задержания — в публикации Верзиловым в интернете фотографии, в подписи к которой была добавлена цитата из песни украинского исполнителя, высказывавшего экстремистские призывы в отношении России.





Петр Верзилов

А главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов высказал предположение, что Верзилова могли задержать в связи с подозрением в подготовке акций к параду Победы, который запланирован на 24 июня. Однако Смирнов заявил, что, по его сведениям, никакой акции Верзилов не готовил. Опроверг эту версию позднее и сам Петр.

Тем не менее такую версию BBC рассказал анонимный источник из окружения Верзилова. По его словам, на одной из репетиций парада активист хотел сделать кадр, повторяющий легендарный снимок с площади Тяньаньмэнь в Пекине: человека, стоящего перед танком. Оригинальная фотография, сделанная в 1989 году, стала символом подавления студенческих протестов в Китае.





Позднее стало известно, что с обысками полицейские пришли и к основателю галереи "АРТ 4" Игорю Маркину, который проводил выставки об истории радикальной арт-группы "Война", а также выставки, посвященные творчеству Pussy Riot, Петра Павленского и Олега Навального.

По его словам, обыски прошли и в галерее, и в его квартире, которая примыкает к выставочному помещению. Как сообщил Маркин, в этом участвовало 15—20 человек, в том числе ОМОН. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве данную информацию журналистам не прокомментировали.





Петр Верзилов и Алексей Навальный

Допрос

Сам Петр Верзилов сообщил, что его доставили в ОВД по Красносельскому району, где допрашивали в связи с событиями 27 июля 2019 года, то есть по так называемому "московскому делу". Напомним, тогда прошел ряд несанкционированных митингов в поддержку кандидатов, которых Мосгоризбирком не допустил к выборам в Мосгордуму.





Верзилов сказал, что его допрос длился 13 часов, а также что его много спрашивали про Навального и поездки за границу. Активист отметил, что в момент митингов находился в Эстонии, где работал вожатым в детском лагере, однако ему пояснили, что допрашивают его не как участника, а как "организатора массовых беспорядков". По итогам допроса Верзилова отпустили.

Петр Верзилову ничего не предъявили, он остался в статусе свидетеля по "московскому делу", которое де-факто закрыто, оно не расследуется. Очевидно, это было использовано как повод для обыска, длительных следственных действий и в том числе чтобы забрать мобильный телефон. Не удивлюсь, если вся эта огромная спецоперация была направлена только на изъятие мобильного телефона, для того чтобы проверить, готовил он все-таки акцию или нет,

— прокомментировал "Эху Москвы" ситуацию Сергей Смирнов.





Новое задержание

После того как Петр Верзилов был отпущен после допроса, у выхода из ОВД на него напал провокатор (имя молодого человека в прессе пока не упоминается).

Провокатор напал и просто сбил с ног — там не было драки, и было два опера вокруг и менты через 20 секунд,

— описал этот инцидент Верзилов корреспонденту BBC.





Петр Верзилов и Надежда Толоконникова

При этом сам нападавший молодой человек утверждает, что они "просто столкнулись и повалились на землю". Такие его слова приводит "Медиазона". Оба в итоге были увезены в ОВД "Мещанский" для дальнейших разбирательств. Верзилов также был оставлен в отделении на ночь.

По словам главы международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, на издателя "Медиазоны" составили протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). Статья предполагает наказание до 15 суток ареста.

Сегодня утром стало известно, что Верзилова отвезли в травмпункт, чтобы зафиксировать телесные повреждения после вчерашнего нападения. Адвокат Петра Леонид Соловьев об этом уведомлен не был.





Петра Верзилова оставили на ночь в ОВД "Мещанский", а сегодня суд рассмотрел его административное дело по хулиганству и отправил на 15 суток. Чтобы эти 15 суток, когда будет парад и голосование, Петр Верзилов провел не на улице, не дай бог, совершая какие-то акции, а в спецприемнике,

— прокомментировал Сергей Смирнов.

Уточним, что формально решение в отношении Верзилова пока не принято. По информации адвоката, судебное заседание должно пройти сегодня во второй половине дня в Мещанском районном суде Москвы.