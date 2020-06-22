Защита по делу MH17 выступила за включение России в следственную группу

Влада Некрасова

Нет никаких юридических препятствий тому, чтобы Россия была частью Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях по авиакатастрофе в понедельник.

"В отличие от группы по расследованию, которую вел Совет по безопасности Нидерландов (DSB), Россия не была членом Совместной следственной группы (ССГ). При этом Украина была. Нет никаких юридических препятствий тому, чтобы Россия была членом ССГ. В конце концов, Россия поставила свою подпись под конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года", - сказала адвокат, представляющая в гаагском суде интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова.