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Зюганов возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Зюганов возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Члены КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым в День памяти и скорби возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата​ у Кремлевской стены. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба политической организации.

«Ранним утром в 41-м году началась Великая Отечественная война, — напомнил Зюганов. — Это День памяти и скорби, поэтому мы, прежде всего, должны помнить имена, деяния, подвиги, потери того великого советского поколения, которое одержало победу».

В связи с распространением коронавирусной инфекции траурная церемония проходила в ограниченном формате, с соблюдением мер санитарной безопасности.

По окончании церемонии алые гвоздики были также возложены к памятнику маршалу Георгию Жукову. 

Ранее в понедельник сообщалось, что в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду принял участие президент Владимир Путин.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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