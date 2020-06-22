Зюганов возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Анастасия Иванова

Члены КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым в День памяти и скорби возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата​ у Кремлевской стены. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба политической организации.

«Ранним утром в 41-м году началась Великая Отечественная война, — напомнил Зюганов. — Это День памяти и скорби, поэтому мы, прежде всего, должны помнить имена, деяния, подвиги, потери того великого советского поколения, которое одержало победу».

В связи с распространением коронавирусной инфекции траурная церемония проходила в ограниченном формате, с соблюдением мер санитарной безопасности.

По окончании церемонии алые гвоздики были также возложены к памятнику маршалу Георгию Жукову.

Ранее в понедельник сообщалось, что в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду принял участие президент Владимир Путин.