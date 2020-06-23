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Адвокат Асмус раскрыл подробности развода актрисы с Харламовым

Адвокат Асмус раскрыл подробности развода актрисы с ХарламовымГарик Харламов и Кристина АсмусФото: @asmuskristina

Процесс развода актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова начался около полутора месяцев назад, однако документы пара еще не подала из-за пандемии коронавируса. Подробности развода в разговоре с РЕН ТВ раскрыл адвокат актрисы Анатолий Кучерена.

По его словам, в настоящее время практически все необходимые документы уже собраны, готовится заявление к подаче в суд. Кучерена выразил надежду на то, что все бумаги будут поданы уже в ближайшие дни.

Адвокат предположил, что причина развода звездной пары кроется в «какой-то несовместимости, раз люди пришли к такому решению». При этом он отметил, что Асмус и Харламов расстаются, сохраняя теплые и дружеские отношения, а вопрос о разводе решают «достаточно спокойно и мирно».

О разводе с Харламовым Асмус сообщила ранее в Instagram. Она пояснила, что к такому решению супруги пришли еще год назад, подчеркнув, что виноваты в этом «только мы сами». В свою очередь Харламов в социальной сети поблагодарил жену за восемь лет совместной жизни, отметив, что их отношения переходят «в другую стадию».

Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году, через год у них родилась дочь Анастасия.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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