Адвокат Ефремова обозначил сроки завершения расследования уголовного дела
Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев обозначил сроки завершения расследования уголовного дела по смертельному ДТП. Об этом сообщает ТАСС.
«Через две или три недели расследование завершат», — сказал он. Затем, по словам Пашаева, дело передадут сторонам для ознакомления, а затем — в прокуратуру. В суд дело может поступить уже в августе, добавил адвокат.
Ранее Пашаев заявил, что артист пребывает в шоке после ДТП. Как рассказал адвокат, Ефремов похудел на шесть килограммов, плохо спит. По его словам, актер пообещал, что больше никогда не будет пить спиртное и садиться за руль. Он также сообщил, что Ефремова никогда не привлекали к административной ответственности.
Вечером 8 июня Ефремов устроил серьезное ДТП в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном, за рулем которого был Захаров. Сам актер практически не пострадал. Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Как показала экспертиза, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Его отправили под домашний арест до 9 августа. Возбуждено уголовное дело, теперь Ефремову грозит до 12 лет.