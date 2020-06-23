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Адвокат Ефремова обозначил сроки завершения расследования уголовного дела

Адвокат Ефремова обозначил сроки завершения расследования уголовного делаФото: РИА Новости

Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев обозначил сроки завершения расследования уголовного дела по смертельному ДТП. Об этом сообщает ТАСС.

«Через две или три недели расследование завершат», — сказал он. Затем, по словам Пашаева, дело передадут сторонам для ознакомления, а затем — в прокуратуру. В суд дело может поступить уже в августе, добавил адвокат.

Ранее Пашаев заявил, что артист пребывает в шоке после ДТП. Как рассказал адвокат, Ефремов похудел на шесть килограммов, плохо спит. По его словам, актер пообещал, что больше никогда не будет пить спиртное и садиться за руль. Он также сообщил, что Ефремова никогда не привлекали к административной ответственности.

Вечером 8 июня Ефремов устроил серьезное ДТП в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном, за рулем которого был Захаров. Сам актер практически не пострадал. Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Как показала экспертиза, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Его отправили под домашний арест до 9 августа. Возбуждено уголовное дело, теперь Ефремову грозит до 12 лет.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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