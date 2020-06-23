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Apple изменит правила App Store и разрешит разработчикам оспаривать правила платформы

Apple изменит правила App Store и разрешит разработчикам оспаривать правила платформы
Apple объявила, что разработчики смогут обжаловать правила App Store, говорится в блоге компании.
Разработчики смогут оспорить решения по модерации приложений, а также и сами правила модерации;

Также компания пообещала, что для приложений, которые уже есть в магазине, исправление ошибок больше не будет задерживаться из-за проверки на нарушение правил. Исключение коснётся только юридических проблем;

Оба правила вступят в силу летом 2020 года.
Заявление Apple последовало вскоре после начала конфликта с почтовым сервисом Hey. App Store отклонила обновление приложения из-за того, что покупки там происходят не внутри приложения, а через сайт компании. Компания сообщила, что не собирается менять правила App Store, но потом одобрила обновление Hey.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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