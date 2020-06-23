Apple изменит правила App Store и разрешит разработчикам оспаривать правила платформы

Влада Некрасова

Apple объявила, что разработчики смогут обжаловать правила App Store, говорится в блоге компании.Разработчики смогут оспорить решения по модерации приложений, а также и сами правила модерации;Также компания пообещала, что для приложений, которые уже есть в магазине, исправление ошибок больше не будет задерживаться из-за проверки на нарушение правил. Исключение коснётся только юридических проблем;Оба правила вступят в силу летом 2020 года.Заявление Apple последовало вскоре после начала конфликта с почтовым сервисом Hey. App Store отклонила обновление приложения из-за того, что покупки там происходят не внутри приложения, а через сайт компании. Компания сообщила, что не собирается менять правила App Store, но потом одобрила обновление Hey.