Apple представила новую операционную систему iOS 14

Лидия Мартынова

Apple презентовала новую операционную систему для iPhone — iOS 14. Представители компании выступили на онлайн-конференции для разработчиков WWDC 2020.

Теперь на экранах устройств появятся виджеты, их размеры и положение можно будет регулировать. Пользователи смогут группировать приложения по категориям. Кроме того, в новой iOS появилась возможность воспроизводить видео в фоновом режиме: ролик будет проигрываться только в одной части экрана, а другую можно будет использовать для выполнения иных задач.

Также Apple представила приложение CarKey, предназначенное для разблокировки автомобиля. Отмечается, что первой машиной, которая будет поддерживать эту функцию, станет BMW 5.

В новом ПО заработает встроенный голосовой переводчик, он будет поддерживать в том числе и русский язык.