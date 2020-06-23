Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Apple представила новую операционную систему iOS 14

Apple представила новую операционную систему iOS 14
Apple презентовала новую операционную систему для iPhone — iOS 14. Представители компании выступили на онлайн-конференции для разработчиков WWDC 2020.

Теперь на экранах устройств появятся виджеты, их размеры и положение можно будет регулировать. Пользователи смогут группировать приложения по категориям. Кроме того, в новой iOS появилась возможность воспроизводить видео в фоновом режиме: ролик будет проигрываться только в одной части экрана, а другую можно будет использовать для выполнения иных задач.

Также Apple представила приложение CarKey, предназначенное для разблокировки автомобиля. Отмечается, что первой машиной, которая будет поддерживать эту функцию, станет BMW 5.


В новом ПО заработает встроенный голосовой переводчик, он будет поддерживать в том числе и русский язык.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Москвичам рассказали о распознающих лица в масках камерах
Москвичам рассказали о распознающих лица в масках камерах
Режиссер "Острых козырьков" рассказал о новом персонаже в шестом сезоне
Режиссер "Острых козырьков" рассказал о новом персонаже в шестом
"Бессмертный полк" провел в 68 странах мемориальную акцию ко Дню памяти и скорби
"Бессмертный полк" провел в 68 странах мемориальную акцию ко Дню
Экспертные советы при руководстве Госдумы получат новые полномочия
Экспертные советы при руководстве Госдумы получат новые полномочия
Песков рассказал о постоянной ротации во власти в России
Песков рассказал о постоянной ротации во власти в России
Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
Британцы выступили за сокращение зарплаты Бориса Джонсона из-за коронавируса
Британцы выступили за сокращение зарплаты Бориса Джонсона из-за
Грузинский журналист Габуния вновь выступил с оскорблениями в адрес Путина
Грузинский журналист Габуния вновь выступил с оскорблениями в адрес
Apple представила новую операционную систему iOS 14
Apple представила новую операционную систему iOS 14
Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников вблизи российской базы
Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников вблизи российской базы
В Украине официально разрешили провести ВНО с 25 июня по 17 июля
В Украине официально разрешили провести ВНО с 25 июня по 17 июля
Эксперт объяснил важность поправок в Конституцию о сохранении языка и культуры народов России
Эксперт объяснил важность поправок в Конституцию о сохранении языка и

Топ на сегодня

Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
В Китае за сутки выявили 18 случаев COVID-19
В Китае за сутки выявили 18 случаев COVID-19
После теракта в Рединге Борис Джонсон готов пересмотреть законы
После теракта в Рединге Борис Джонсон готов пересмотреть законы
Синоптики спрогнозировали вероятность июльских заморозков в России
Синоптики спрогнозировали вероятность июльских заморозков в России
Бизнес Валерии и Пригожина прогорел
Бизнес Валерии и Пригожина прогорел

Еще по теме

Компания Apple выпустила ОС для самого крупного обновления в истории
Apple представила новый Mac Pro с 28-ядерным процессором
Apple презентовала iPhone Xs и Xs Max
Акцент на эмоциях: основные нововведения и огрехи в Apple iOS 10