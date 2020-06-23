Apple представила новые операционные системы для iPhone, iPad, Watch и Mac

Вадим Карасев

Представители корпорации Apple выступили на онлайн-конференции для разработчиков WWDC 2020, где презентовали новые операционные системы — iOS 14, iPad OS 14, watchOS 7 и macOS Big Sur. С названием последней они явно не промахнулись: складывается впечатление, что этим людям удалось точно сформулировать происходящее в мире.

Главный экран iPhone кардинально преобразится — на нем можно будет размещать виджеты, причем окошки приложений будут регулируемыми. Список виджетов пополнился Smart Stack, который покажет самые актуальные приложения по времени суток. Владелец телефона с операционкой iOS 14 сможет группировать приложения по категориям. Размер видео на экране он сможет регулировать и просматривать его в фоновом режиме, не отрываясь от работы в других приложениях.





Apple также представила приложение CarKey, созданное для разблокировки автомобиля, и в числе первых эту функцию будет поддерживать BMW 5. Через iMessenge владелец авто сможет поделиться ключом. В Apple Translate будет встроена функция синхронного перевода, а в Apple Maps пользователь сможет получить рекомендации, в том числе для велосипедистов.





Новая операционная система iPad OS 14 тоже будет поддерживать виджеты. В приложениях появится удобное боковое меню. Для поиска предусмотрено компактное окошко, не занимающее весь экран планшета.

Разработчики добавили в watchOS 7 функцию отслеживания сна и приложение Fitness, а для macOS Big Sur придумали новый дизайн. По словам представителей Apple, благодаря macOS Big Sur браузер Safari будет работать на 50% быстрее, чем Google Chrome.



