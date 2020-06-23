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Бессменный ведущий «Поедем, поедим!» покинул шоу

Бессменный ведущий «Поедем, поедим!» покинул шоуДжон УорренФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бессменный ведущий гастрономического шоу «Поедем, поедим!» на телеканале НТВ Джон Уоррен покинул проект. Его место занял итальянец Федерико Арнальди, сообщается на сайте вещателя.

Арнальди присоединился к проекту в 2019 году и вместе с Уорреном рассказывал о гастрономических путешествиях по всему миру. Сам англичанин был ведущим программы с момента ее появления в 2012 году. «Стать ведущим такой легендарной программы на таком легендарном телеканале — это просто мечта! По-другому невозможно описать такой невероятный поворот в моей жизни», — отреагировал Арнальди.

О том, чем теперь займется Уоррен, не сообщается. На НТВ он также вел шоу «Мужское достоинство», в котором вместе с гостями выяснял, каким должен быть настоящий мужчина.

Ранее в июне на НТВ вышел эпизод программы «Международная пилорама», которую ведет Тигран Кеосаян. В эфире продемонстрировали пародийную беседу глав других государств, в которой шла речь о протестах в США из-за гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда. По ходу разговора чернокожих назвали неграми и «черножопыми».

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По материалам: lenta.ru

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