"Бессмертный полк" провел в 68 странах мемориальную акцию ко Дню памяти и скорби

Вадим Карасев

Международные координаторы "Бессмертного полка" провели в понедельник в 68 странах мемориальную акцию, посвященную Дню памяти и скорби.

В государствах от Бангладеш до Канады и от Исландии до Мозамбика соотечественники сфотографировались с карточками, на которых была начертана одна из букв знаменитых строчек из стихотворения Роберта Рождественского "Реквием", а затем из этих букв в общем видеоролике в сопровождении музыки песни "Журавли" была собрана вся строфа.



"При подготовке этой акции мы учитывали, что не все координаторы могут принять в ней участие, потому что в некоторых странах действует очень жесткий карантин в связи с пандемией, — пояснила она. — Строчки „Никто не забыт, ничто не забыто!“ и „Вспомним всех поименно…“ передают связь поколений, проходят через сердце. Мы очень рады широкому отклику: в итоге во флешмобе приняли участие соотечественники из 68 стран, в том числе семьи с детьми. Это и Африка, и Азия, и Америка, и Европа. Мы вместе вспоминаем сегодня о миллионах наших сограждан, не вернувшихся с войны, о тех, кто освободил мир от фашизма", - рассказала координатор акции "Бессмертный полк" в Швейцарии Светлана Конев.

Она также сообщила, что в этот день во многих странах зажглись "Свечи памяти", прошли специальные уроки в школах, акции "Голубь мира", "Я рисую мелом".