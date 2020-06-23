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«Библио-Глобус» сообщил об изменениях полетных программ в Сочи и Крым

«Библио-Глобус» сообщил об изменениях полетных программ в Сочи и Крым

Туроператор «Библио-Глобус» принял решение расширить географию городов вылета на главные пляжные курорты страны. С начала июля пакетные предложения на черноморские курорты России станут доступны жителям Дальнего Востока.


«БИБЛИО-ГЛОБУС» ПОЛЕТИТ В СОЧИ И КРЫМ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА И ХАБАРОВСКА

Туроператор «Библио-Глобус» заявил о расширении географии вылетов в Сочи и Крым. К имеющимся 14 городам (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Сургут, Тюмень, Уфа, Челябинск), из которых заявлены рейсы на черноморские курорты, добавятся еще два: Владивосток и Хабаровск. Это эксклюзивная полетная программа туроператора.

«Впервые летний сезон-2020 года на курортах Краснодарского края и в Крыму станет доступным для туристов из самых дальних городов России», - рассказали в пресс-службе туроператора.


ПОЛЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ В СОЧИ И КРЫМ ИЗ ГОРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА СТАРТУЮТ 5 ИЮЛЯ

Из Владивостока в Сочи можно будет улететь уже 6 июля 2020 г. Вылеты осуществляются по понедельникам и четвергам. В Крым программа стартует 11 июля, вылеты по субботам.

Старт полетной программы из Хабаровска в Сочи намечен на 7 июля 2020 г. Частота – два раза в неделю (по вторникам и пятницам). В Крым - 5 июля 2020 г., вылеты по воскресеньям.

Полеты будут осуществляться на крыльях стратегического партнера туроператора а/к «Россия» (группа компаний «Аэрофлот») на воздушных судах Boeing 747-400 с местами бизнес-класса.

Туры с вылетами из Владивостока и Хабаровска уже выставлены в систему бронирования туроператора. За 8-дневный тур из Владивостока в Сочи туроператор просит от 63 тыс. руб. на двоих. Размещение в отеле «Сочи парк отель», питание – завтраки.

Тур на 6 ночей из Хабаровска в Крым - от 32 тыс. руб. на двоих. Размещение в отеле «Оленевка Village».

В «Библио-Глобус» напомнили, что на летний сезон 2020 г. туроператор заключил порядка 1000 прямых контрактов с самыми популярными туристическими объектами Черноморского побережья на эксклюзивных условиях. «Более 25 тыс. гарантированных номеров в базе туроператора как в экономичных отелях и апартаментах, так и в отелях класса люкс. На курортах работают собственные принимающие компании, сотрудники которых помогают организовать отдых каждого клиента максимально комфортно и незабываемо», - пояснили в пресс-службе компании.


ЭКСПЕРТЫ: ТУРИСТЫ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА И ХАБАРОВСКА ХОТЯТ В СОЧИ И КРЫМ

Туристическая розница Дальнего Востока положительно оценила решение туроператора запустить полетную программу из своих регионов. «Учитывая, что заграница закрыта, мы здесь, на Дальнем Востоке, как и наши коллеги из других регионов России, встраиваемся в процесс «импортозамещения». Сейчас мы сосредоточили свои силы на Камчатке, Приморском крае, Калининграде, теперь еще Сочи и Крым», - говорит Кристина Мирная, генеральный директор компании «Элви-тур» из Владивостока.

Кристина Мирная признается: «когда мы узнали, что «Библио-Глобус» собирается выйти к нам в регион с предложениями по Сочи и Крыму, были сомнения в такой необходимости. У нас богатый на природные красоты регион, так зачем же нашим туристам ехать так далеко?».

Кристина Мирная изменила свое мнение, когда, только запустив рекламу туров в Сочи и Крым в социальных сетях, получила массу звонков и более 33 заявок за один день.

«Удивительно, но спрос просто колоссальный. Уверена, что дальше будет лучше. Самое главное, чтобы цены не подскочили», - говорит Кристина Мирная.

Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», не сомневается: 2020 год – время экспериментов. Все, что раньше казалось бессмысленным, в этом году приобретает реальные очертания.

«Возможно, жители Дальнего Востока прямо массово и не поедут на курорты юга России даже по причине многочасового перелета, но какой-то поток, вероятно, даже ощутимый, будет. В любом случае, нужно пробовать, а иначе, как прощупать рынок», - заключил эксперт.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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