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Бритни Спирс и Сэм Асгари устроили свидание на пляже

Бритни Спирс и Сэм Асгари устроили свидание на пляже

Пережив длительную разлуку во время самоизоляции, 38-летняя Бритни Спирс и ее 26-летний бойфренд Сэм Асгари теперь практически не расстаются и проводят время наедине друг с другом. Вчера пара, например, отправилась на пляж.


Все, что тебе нужно, — это любовь и пляж,

— подписала снимок певица.

Несмотря на то что влюбленные находились на воздухе, они надели маски, чему несколько удивились подписчики Бритни.

Думаю, что на пляже можно вполне обойтись и без масок,

— отметил фолловер звезды.

С Сэмом певица встречается уже около четырех лет. Она не скрывает, что хотела бы перейти к новому этапу в их отношениях, — так, она говорила, что хочет родить от бойфренда ребенка. Но тогда на пути у пары встал отец звезды Джейми Спирс, который являлся ее опекуном и выступал против того, чтобы его дочь снова становилась матерью (у Спирс уже есть двое сыновей от брака с Кевином Федерлайном). Без его согласия звезда не могла снова вступить в брак или стать матерью. Мириться с этим Бритни не намерена и собирается отстоять свою свободу и избавиться от опекунства своего отца, чтобы самостоятельно принимать решения. Пока слушания по этому делу откладываются из-за пандемии коронавируса.

В отношениях Бритни и Сэма, похоже, действительно царит гармония: они не скрывают своих чувств и часто признаются друг другу в любви.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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