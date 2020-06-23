Что пишут в Телеграме: 23 июня

Вадим Карасев

Ruposters собрал посты популярных телеграм-каналов о примечательных событиях 23 июня.

Канал "Рука рынка" выделил важнейшие тезисы из выступления Владимира Путина. Президент объявил, что для IT-отрасли будут снижены ставки по страховым взносам с 14% до 7,6%, а также налог на прибыль с 20% до 3%. Льготная ипотека будет распространяться на жилье до 6 млн рублей (ранее было 3 млн), а в Москве и Московской области - до 12 млн рублей. Семьи с детьми получат дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте 0-16 лет. Ставка НДФЛ для граждан, зарабатывающих свыше 5 млн рублей, с 1 января 2021 года повысится с 13% до 15%, но распространяться будет только на ту часть доходов, которая превышает 5 млн. Кроме того, будет упрощена процедура уплаты налогов от деятельности иностранных компаний для российских налоговых резидентов, владеющих такими активами. Они получат право уплачивать фиксированные 5 млн в год без дополнительной отчетности.



Центральная китайская газета "Жэньминь Жибао" обратила внимание на срочные планы Индии закупить у России партию вооружений на фоне индо-китайского пограничного конфликта. Как отмечает канал "Китайская угроза", издание намекает, что Москве сейчас лучше не поставлять оружие ни одной из сторон, поскольку в ином случае отношения с другой могут быть испорчены.



Канал "Суеверная демократия" отмечает, что панические прогнозы противников снятия коронавирусных ограничений в Москве не сбылись. С момента первых послаблений прошло 2 недели, новой вспышки за это время не произошло. Даже наоборот, продолжился спад числа новых случаев — на 10% в неделю.

Канал "Пул Первого" выложил выступление Александра Лукашенко перед представителями оппозиции. Президент Белоруссии ответил на "усатого таракана" и прокомментировал мем "Саша 3%", которым противники главы государства обозначают его якобы актуальный рейтинг. Лукашенко напомнил, что оскорблять президента нехорошо, а рейтинг его выше даже среди оппозиционеров.

Совокупное частное богатство россиян, в которое входят деньги на вкладах, наличные, облигации, акции, индивидуальные инвестиции и другие активы, составило почти 100 триллионов рублей (около 90% ВВП). За 20 лет тот показатель вырос в 16 раз — с 0,1 до 1,6 трлн долларов, отмечает канал "Красный Сион". Причем благосостояние росло даже в кризисные годы, хотя и чуть медленнее. В офшорах из 1,6 трлн хранятся 400 млрд. Отмечается также, что 10% самых состоятельных россиян владеют 83% всех активов в стране.