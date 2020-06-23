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Циклон Rosemarie изменит погоду в Украине: синоптик озвучила прогноз

Циклон Rosemarie изменит погоду в Украине: синоптик озвучила прогноз

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В среду, 24 июня, жара в Украине немного ослабнет. Температура воздуха снизится до + 23 + 27 градусов, на западе будет свежее — + 20 + 25 градусов. На юге и юго-востоке термометры покажут + 26 + 30 градусов.

Дожди с грозами пройдут на большей части Украины. В Сумской, Харьковской и Луганской областях существенные осадки завтра маловероятны.

В Киеве 24 июня кратковременный дождь, гроза. Днем ​​ожидается + 23 + 25 градусов.

Во второй половине недели жара начнет возвращаться. А предстоящий июль порадует более комфортной погодой.

«Июль обещает во время своего дебюта привести за ручку свежий воздух», — пишет Диденко.

Напомним, сложной остается ситуация в Прикарпатье и на Буковине. Там длительные дожди вызывают серьезные подъемы уровня воды в реках, разрушения мостов, дорог, сел и подтопления хозяйств.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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