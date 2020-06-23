Детские летние лагеря уже начали работу в шести субъектах РФ – Грибов

Алексей Вольцев

Заместитель министра просвещения России Денис Грибов заявил, что детские летние лагеря уже начали работу в шести субъектах РФ, информирует ТАСС.

Об этом он сообщил на заседании Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

«По состоянию на 22 июня летняя кампания началась в шести субъектах РФ в очном режиме. Это Сахалинская область, Красноярский край, Ленинградская область, Чукотский автономный округ, Иркутская область и Республика Бурятия», – сказал Грибов.

Он уточнил, что планировалось, что в 2020 году около 7 миллионов детей отдохнут в 45 тысячах летних лагерей, однако из-за пандемии этим летом смогут работать чуть более 33 тысяч организаций детского отдыха.

«Объем выделенных средств на организацию летнего отдыха детей составил порядка 40 миллиардов рублей, в 2019 году заложено было и профинансировано порядка 53 миллиардов рублей», – сообщил Грибов.