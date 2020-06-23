Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Дипломат: иностранные студенты в вузах занимают не чужие места, а свои

Дипломат: иностранные студенты в вузах занимают не чужие места, а свои

Дипломат: иностранные студенты в вузах занимают не чужие места, а свои
Иностранные студенты в вузах РФ занимают не чужие места, на которые могли бы претендовать российские студенты, а свои, предусмотренные конкретными показателями и нормативами, заявил журналистам во вторник представитель министерства науки и высшего образования России в Китае, первый секретарь посольства РФ в КНР Игорь Поздняков.

"Мы не должны выделять китайских студентов, говоря о выгоде вуза в привлечении студентов в целом. Студенты могут быть как российские, так и иностранные, в том числе китайские. Но при этом привлекать на платные формы обучения российских и иностранных студентов одинаково выгодно, поскольку стоимость обучения в подавляющем большинстве случаев также одинаковая. Поэтому разницы в данном случае между ними нет с точки зрения экономики вуза в плане привлечение внебюджетных средств", – заявил Поздняков.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Секретарша обвинила директора Театра Романа Виктюка в изнасиловании
Секретарша обвинила директора Театра Романа Виктюка в изнасиловании
Индия и Китай снова договорились о перемирии
Индия и Китай снова договорились о перемирии
СНБ Армении раскрыла фейк, призванный «поднять боевой дух» азербайджанцев
СНБ Армении раскрыла фейк, призванный «поднять боевой дух»
Гузееву призвали позвать расставшегося с Асмус Харламова на «Давай поженимся!»
Гузееву призвали позвать расставшегося с Асмус Харламова на «Давай
Бритни Спирс и Сэм Асгари устроили свидание на пляже
Бритни Спирс и Сэм Асгари устроили свидание на пляже
"Кристина много работала": раскрыты причины расставания Харламова и Асмус и подробности раздела имущества
"Кристина много работала": раскрыты причины расставания Харламова и
В ОП рассказали о регистрации наблюдателей на голосование по Конституции
В ОП рассказали о регистрации наблюдателей на голосование по
Дипломат: иностранные студенты в вузах занимают не чужие места, а свои
Дипломат: иностранные студенты в вузах занимают не чужие места, а свои
Vladey готовит свой главный аукцион сезона
Vladey готовит свой главный аукцион сезона
Выросло число погибших под завалами дома в Киеве
Выросло число погибших под завалами дома в Киеве
Нетаньяху на Парад Победы в Москве не приедет из-за проблем в Израиле
Нетаньяху на Парад Победы в Москве не приедет из-за проблем в Израиле
Замуровавшая сына в бетон россиянка запутывала следствие и изображала горе
Замуровавшая сына в бетон россиянка запутывала следствие и изображала

Топ на сегодня

После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
Песков заявил о постоянной ротации в российской власти
Песков заявил о постоянной ротации в российской власти
Трамп придумал новое название для коронавируса и снова обидел Китай
Трамп придумал новое название для коронавируса и снова обидел Китай
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
ЦИК планирует обсудить готовность к голосованию по поправкам
ЦИК планирует обсудить готовность к голосованию по поправкам

Еще по теме

Владимир Путин призвал поддержать мобильность студентов
В МОН рассказали о новом алгоритме начисления стипендий
Студенты старших курсов смогут преподавать в школах
Студенты университета МЧС в Петербурге заболели сальмонеллезом