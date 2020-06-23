Дипломат: иностранные студенты в вузах занимают не чужие места, а свои

Влада Некрасова

Иностранные студенты в вузах РФ занимают не чужие места, на которые могли бы претендовать российские студенты, а свои, предусмотренные конкретными показателями и нормативами, заявил журналистам во вторник представитель министерства науки и высшего образования России в Китае, первый секретарь посольства РФ в КНР Игорь Поздняков.

"Мы не должны выделять китайских студентов, говоря о выгоде вуза в привлечении студентов в целом. Студенты могут быть как российские, так и иностранные, в том числе китайские. Но при этом привлекать на платные формы обучения российских и иностранных студентов одинаково выгодно, поскольку стоимость обучения в подавляющем большинстве случаев также одинаковая. Поэтому разницы в данном случае между ними нет с точки зрения экономики вуза в плане привлечение внебюджетных средств", – заявил Поздняков.