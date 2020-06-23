Дни силы в июле 2020 года

Вадим Карасев

Дни силы — это самые благоприятные дни июля, в которые удача будет посещать нашу жизнь гораздо чаще, чем обычно. Следуйте советам экспертов, чтобы планировать дела на эти дни правильно.

Позитивные дни — это время действовать. Очень важно в названные ниже даты июля пребывать в лучшем расположении духа и повышать жизненный тонус. Необходимо сделать все возможное, чтобы не позволить усталости нарушить планы.

6 июля — день труда

Козерог и убывающая Луна — это лучшее сочетание для трудолюбивых людей. Это будет самый позитивный и самый продуктивный понедельник из всех в этом месяце. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют решать все самые важные дела именно в этот день. Если этого не сделать, то можно упустить массу новых возможностей в обозримом будущем.

У всех, кто устал или лишен энергии, 6 числа получится найти в себе силы для изменения обстоятельств. Стихия Земли наполнит этих людей желанием изменить свою жизнь к лучшему, поможет избавиться от страхов и переживаний на этот счет. Нужно погружаться в дела и работу, а развлечения и отдых лучше отодвинуть на второй план.

10 июля — день развлечений

Рыбы и убывающая Луна — это отличное сочетание для необычного отдыха. Эта пятница обещает быть интересной и насыщенной, но только в том случае, если этого захотите вы сами. Звезды и Луна помогут сделать все возможное для того, чтобы как следует расслабиться и отдохнуть после долгой трудовой недели.

Астрологи отмечают, что в эти семь дней на нас могут навалиться новые дела и обязанности. Пятница станет не просто последним рабочим днем, а временем торжества духа. Будет возможность познакомиться с приятным человеком, отдохнуть и получить незабываемые эмоции вечером в компании близких людей.

14 июля — день вступления Юпитера в противостояние

Противостояние — это явление, при котором планета как бы противостоит Солнцу, то есть находится на противоположной стороне от Земли. Иными словами, планета заходит, когда Солнце восходит, и наоборот. Начало противостояния Юпитера — это благоприятный день, потому что он раскрывает нам важные тайны бытия, а также помогает обращать внимание на скрытые от глаз мелочи.

В этот день может наступить озарение, может прийти в голову невероятно полезная мысль. Творческим людям также будет о чем поразмышлять. Это универсальный и очень позитивный день. Добавит позитива убывание Луны в Тельце, что является великолепным сочетанием для работы или домашних дел.

20 июля — день вступления Сатурна в противостояние

Июль — удивительное время. Сатурн будет второй планетой, вступающей в противостояние, что само по себе является редким совпадением. Еще более редким его делает тот факт, что Сатурн в противостоянии тоже улучшит нашу жизнь, особенно в день его вступления в силу.

20 числа многим людям удастся побороть в себе негативные чувства и воспоминания. Это идеальное время для медитаций на счастливое будущее, для избавления от вредных привычек, страхов, неуверенности. Сатурн очистит вас от внутреннего напряжения, сделает невидимые препятствия на пути видимыми, что облегчит жизнь.

25, 26 июля — время тотального преображения

В этот раз рост Луны в Весах будет не просто благоприятным, а поистине чудотворным. Это идеальное время для преображения собственной внешности. Можно смело посещать парикмахера, стилиста, покупать новую одежду. Если измениться внешне, то удастся обрести мотивацию и внутренние силы для движения вперед.

Очень многое будет зависеть от желания изменить свою жизнь, найти новую истину. Это означает, что преображения должны быть не только внешними, но и внутренними. Также полезно менять само место, где мы живем или работаем. Можно начинать ремонт. Если ремонт для вас — это слишком, то можно ограничиться перестановкой мебели, генеральной уборкой, покупкой новой мебели или аксессуаров для дома.