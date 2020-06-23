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«Договорись с внутренними демонами»: 7 признаков того, что вы в гармонии с собой

«Договорись с внутренними демонами»: 7 признаков того, что вы в гармонии с собой

Абсолютно в каждом человеке есть две составляющие — добро и зло, хорошая и плохая его части. Очень важно, чтобы внутренний мир пребывал в гармонии, чтобы не случалось спонтанных всплесков негативной сущности. Есть несколько признаков того, что ваш внутренний мир в порядке.


Научиться гармонии можно — для этого можно воспользоваться мантрами спокойствия. Также полезно быть предельно честными по отношению к себе. Вы можете договориться со своими страхами и демонами, но для этого придется потрудиться.

Вы приняли себя и свои недостатки

Наши минусы и темные стороны не приносят нам удовлетворения, но делают нас теми, кто мы есть. С некоторыми аспектами нашего тела и души невозможно бороться. Можно лишь понемногу перевоспитывать себя или и вовсе смириться и принять свои изъяны.

Равновесие внутри нас — это принятие как хорошего, так и плохого. Более того, признание проблемы — это первый шаг к ее исправлению, так что признание является не только признаком баланса между светом и тьмой внутри нас, но и возможностью стать лучше в будущем.

В вас уживается две сущности: скромность и сила


Человек, который не позволяет вытирать об себя ноги, но при этом все равно добр и скромен, является примером гармоничной личности. Сочетать это непросто, но возможно.

Человек, который не позволяет другим издеваться над собой, не позволяет им указывать ему, что делать, полноценен и самодостаточен. Если это достигается не грубой силой, а мудростью, то это прекрасный показатель того, что личность сумела договориться с внутренними демонами.

Спокойствие

Люди, которые умеют открывать хорошее и принимать плохое, всегда остаются спокойными. Это указывает на равновесие души, на истинную мудрость и духовный баланс.

Такие люди не сдерживают плохие мысли — они трансформируют их в такие слова, которые не обижают окружающих, не разжигают скандалов и не провоцируют никого на негатив, на злобу и месть. Избавиться от обид и негатива помогут пять эффективных способов.

Умение не притворяться и верить в себя


Люди с внутренней гармонией света и тьмы не носят масок. Они честны с самими собой и с окружающими. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что истинной честности и открытости достичь крайне непросто, но это действительно возможно.

Вера в себя и отсутствие притворства — два очень важных шага на пути к обретению гармонии с внутренними демонами, ведь без уверенности в себе невозможно будет признавать наличие у себя каких-то важных недостатков.

Умение учиться на ошибках

Слишком негативных людей ошибки заставляют отказываться от мечты. Слишком уверенных в себе они не учат необходимому. Истинно просветленные и достигшие равновесия люди не оставляют ошибки незамеченными. Они учатся на них и воспринимают их как часть жизни.

Ошибки заставляют таких людей расти, поэтому после очередной проблемы или неудачи им удается вырасти, измениться, стать другими. Человек с равновесием тьмы и света не позволяет прошлым поступкам определять себя настоящего, пусть они и были неправильными. Необходимо помнить о том, что ошибки, совершенные в прошлом, совсем не значат, что человек не может стать лучше. Нужно избавляться от этого давящего груза прошлого.

Умение прощать других

Умение прощать себя — это ничто, если человек не умеет прощать других. Не нужно ожидать, что все люди вокруг будут совершенными и безгрешными.

Тот, кто искренне прощает людей за их проступки и неправильные слова, силен и мудр. Этому учит большинство религий мира. Научитесь прощать, чтобы обрести свободу и радость.

Принятие того факта, что совершенства не существует


Есть люди, которые думают, что могут стать идеальными, самыми лучшими в чем-то, либо сделать таковыми окружающих. Важно помнить, что совершенных людей не бывает. У всех есть проблемы. От них можно избавиться, но не полностью. Всегда будет что-то, что мешает и тянет вниз. Вместо того, чтобы отрицать это, стоит это принять и научиться с этим справляться. 

Сюда же стоит добавить умение не навязывать никому своего мнения. У каждого из нас есть свой идеал совершенного человека, к которому мы стремимся.

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По материалам: dailyhoro.ru

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