Две новые школы в Пензе готовятся к открытию в новом учебном году

Алексей Вольцев

В новом учебном году в Пензенской области откроются две школы, сообщает Министерство образования Пензенской области.

Они построены в рамках национальных проектов «Образование» и «Жилье и комфортная среда». Школы на 800 и 1100 мест возведены в самом быстрорастущем микрорайоне города Пензы – Арбеково.

Школе на 800 мест присвоен № 78. Образовательный процесс в ней с 5-го класса будет выстроен по трем профилям: информационно-техническому, физико-химическому и биолого-химическому. В новом здании есть кабинеты технологии для мальчиков и девочек, шесть компьютерных классов, актовый зал на 270 мест с экраном, проектором и акустическим оборудованием, библиотека, столовая, кабинет психолога, спортивный и хореографический залы. Школа имеет медицинский блок с кабинетом стоматолога.

На прилегающей к зданию территории расположены футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, игровые зоны для детей разных возрастных групп.

На базе школы будут работать кружки дополнительного образования по спортивному, информационно-техническому и художественно-эстетическому направлениям. Образовательное учреждение станет социокультурным центром микрорайона. Общая стоимость объекта – 484,8 млн рублей.

В школе на 1100 мест предусмотрены два обеденных зала, актовый зал на 695 мест, два спортивных зала, зал хореографии и зал общего назначения. На территории школы будут футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки. Общая стоимость объекта – 911,67 млн рублей.

Обе школы откроют свои двери для учеников 1 сентября 2020 года.