Еще один туроператор ушел с рынка

Влада Некрасова

Петербургский туроператор «Ника» объявил о приостановке деятельности. Среди причин такого вынужденного шага компания, которая проработала на рынке 27 лет, назвала невозможность продления договоров страхования ответственности туроператора в сфере выездного туризма.

ЧТО ПРИВЕЛО К КРИЗИСУ

Туроператор «Ника», который занимался продажей морских и речных круизов, поздно вечером 23 июня 2020 года объявил о приостановке деятельности.

Как говорится в эмоциональном сообщении компании, размещенном на ее официальном сайте, пандемия коронавирусной инфекции, невозможность совершения туристами поездок не по вине туроператора и, «главное, нежелание страховой компании СПАО «Ингосстрах» продлевать существующий договор страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма», привели к вынужденной приостановки деятельности.

«Текущая ситуация «загнала нас в угол», - подчеркивается в сообщении. Как считают в руководстве «Ники», шансы спасти бизнес были, но нежелание страховщиков страховать туроператоров выездного туризма не позволили компании пережить кризис.

«До последнего дня мы рассчитывали и надеялись на положительное решение Страховой компании «Ингосстрах» по пролонгации действующего договора страхования ответственности, прошли большое количество с их стороны проверок и оценок. Но новое руководство страховщика приняло другое решение, окончательно захлопнув ловушку, в которую поместили нас и всех наших туристов», - отмечается в сообщении «Ники».

С КЛИЕНТАМИ ОБЕЩАЮТ СВЯЗАТЬСЯ

По данным компании, всем туристам, которым оформлены авиабилеты на будущие периоды, – подтверждения будут высланы по электронной почте. Документы для оформления ваучеров за несостоявшиеся авиаперелеты (там, где это возможно), так же будут отправлены. «Два ближайших отправления на Байкал и Транссиб состоятся», - заверяет туроператор. По его информации, в ближайшие дни офис в Москве прекратит свою работу, а офис в Санкт-Петербурге продолжит работу (пока дистанционно) до урегулирования всех вопросов с клиентами.

О ПРИОСТАНОВКЕ ОБЪЯВЛЕНО В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРОВ

Туроператор имел действующие договоры страхования с «Ингосстрахом» на сумму 50 млн.р. (международный выездной, международный въездной, внутренний туризм, заканчивается 23 июня 2020 года) и СК «Адвант-Страхование» на сумму 500 000 р. (внутренний туризм, международный въездной туризм, также заканчивается 23 июня 2020 г.). По информации компании, в Фонде Персональной ответственности «Турпомощь» размещено 3 072 344 р.

СИТУАЦИЯ СО СТРАХОВАНИЕМ ТУРОПЕРАТОРОВ ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

АТОР уже обращала внимание Центробанка на то, что страховые компании массово отказывают туроператорам в страховании. В марте Ассоциация направила соответствующее обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой разрешить кризисную ситуацию. По мнению АТОР, одним из решений может стать предоставление необходимой поддержки страховым компаниям, стимулирующей их продлить действующие договоры страхования финансовой ответственности туроператоров перед потребителями.

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), который в апреле опросил 45 страховых организаций на предмет того, кто из них в дальнейшем намерен заниматься страхованием ответственности туроператоров, только 9 членов ВСС заявили о готовности в том или ином виде работать с туроператорами по страхованию ответственности. И всего три страховщика готовы были делать это без ограничений.