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Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Арина Парсегова покинула группу тренера Этери Тутберидзе и перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

"3 месяца безо льда… За время карантина в жизни каждого спортсмена, наверное, произошли те или иные изменения, мы не исключение. Мы приняли решение перейти в другую школу. Свой дальнейший тренировочный путь мы продолжим в академии Евгения Викторовича Плющенко, благодарим его за эту возможность!" - написала Парсегова.

Она также выразила благодарность тренерскому штабу Этери Тутберидзе за "полученный бесценный опыт", который позволил спортсменам смотреть на фигурное катание "совершенно под другим углом".

"И, конечно, спасибо нашему тренеру Сергею Александровичу (Розанову), за возможность оставаться частью его команды!" - написала она. Отметим, что Розанов также перешел от Тутберидзе к Плющенко.

Ранее от Тутберидзе к Плющенко перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя трансфер, указала на высокую ответственность "перед всем миром", которую взял на себя новый тренер.

14 июня стало известно, что Плющенко получил статус тренера сборной. На сайте Минспорта указали, что его основное место работы – Центр спортивной подготовки сборных команд России.

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По материалам: uposters.ru

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