Евро подскочил до недельного максимума: Итоги биржевой торговли 22 июня

Лидия Мартынова

Все глобальные фондовые рынки в зоне роста. Индексы европейских бирж закрылись около двухнедельного максимума. Похоже, инвесторы опять дали себя «убедить», что деловая активность восстанавливается быстрее, чем ожидалось.

Накануне, 22 июня, из Белого дома сначала «встревожили», сообщив, что первая фаза торговой сделки с Китаем уже «закончена» и переговоры прерваны. Однако президент США Дональд Трамп опроверг это тревожное для рынков сообщение своего коммерческого советника Питера Наварро, заявив у себя в Твиттере, что «торговое соглашение с Китаем полностью сохранено».

Кроме того, сегодня, 23 июня, стало известно, что спад в еврозоне в июне ослаб. В результате оптимизма у инвесторов в зоне роста оказались такие экономически чувствительные сектора, как банковское и страховое дело, автопромышленность и угледобыча.

В Нью-Йорке индекс Nasdaq достиг рекордно высокого значения, а индекс S&P 500 всего на 7% ниже своего февральского значения. Во вторник S&P зафиксировал 23 новых 52-недельных максимума и ни одного нового минимума, в то время как Nasdaq зафиксировал 124 новых максимума и только 6 новых минимумов.

Во вторник Apple Inc стала рекордсменом на бирже в США, обеспечив самый большой рост после того, как этот производитель iPhone заявил, что будет использовать свои собственные чипы для компьютеров Mac.

Евро подскочил до недельного максимума на позитивных данных из США и Европы. Резкие колебания курсов «сырьевых» валют связаны с метаниями инвесторов между надеждами на восстановление экономики во многих частях мира и признаками роста новой волны коронавируса.

Во вторник цена на нефть росла за счет эффективного сокращения добычи ОПЕК+. На прошлой неделе европейская марка Brent прибавила в цене 8,9%, а американская WTI — +9,6%. Во вторник Brent в 14:15 по Берлину «взяла новую высоту» в $ 43,89.

Глобальные биржевые торги во вторник начались с роста на азиатских индексов, которые последовали вверх после прибыльного закрытия американского фондового рынка в понедельник.

В Токио коэффициент Nikkei 225 показал рост +0,50%, в Южной Кореи Kospi — +0,21%. В плюсе биржа Австралии S&P/ASX 200 — +0,17%. По Китаю: основной показатель Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite составил +0,08%, в Шэньчжэне — +0,78%, в Гонконге — +1,62%.

Вслед за Азией позитивный старт взяли у себя на открытии и европейские фондовые биржи. Общеевропейские индексы FTSE EuroFirst 300 и Stoxx Europe 600 открылись ростом на 0,55% и 0,56%, а индекс еврозоны EuroStoxx50 подрос на 0,67%.

За Европой в США на фондовом рынке в Нью-Йорке базовые индексы открылись ростом. На старте индекс DJIA 30 ведущих промышленных компаний составил +0,52%, индекс S&P 500 — +0,67%, а индекс технологических акций Nasdaq Composite — +0,74%.

В ходе торгов во вторник оптимистические настроения сохранялись на биржах и США, и Европы весь день.

В итоге во вторник все европейские фондовые рынки закрылись ростом. На закрытии лондонский индекс FTSE-100 составил +1,21%, франкфуртский индекс DAX — +2,13%, а парижский индекс CAC-40 — +1,39%. В Милане индекс фондового рынка вырос на +1,86%, а в Мадриде — на +1,26%. Общеевропейские индексы: Stoxx Europe 600 вырос на +1,33%, FTSE Eurofirst 300 — на +1,36%, а еврозона EuroStoxx50 — на +1,76%.

В Европе победителем дня стала голландская страховая компания Aegon, чей рост цен на акции составил 9%.

На 19:45 по Берлину на бирже в Нью-Йорке индекс Dow Jones Industrial Average показывал рост +0,99%, индекс S&P 500 — +1,09%, а индекс Nasdaq — +1,55%.

Цены на два основных вида сырой нефти в условиях мировой торговли — Brent и West Texas Intermediate (WTI) до 14:20 росли, после медленно снижались. В 19:45 Brent торговалась по $ 42,75 за баррель, а WTI — за $ 40,43.

На Нью-Йоркском товарном рынке на спотовых торгах цена золота за унцию выросла на 0,64% до $ 1765,69, а цена августовского спота — на 0,87% до $ 1781,80.

На международном межбанковском валютном рынке евро подорожал на 0,59% и торговался на уровне $ 1,1325.