Франция доказывает «смерть мозга НАТО»: события ночи 23 июня — EADaily

Лидия Мартынова

Яркой иллюстрацией «смерти мозга НАТО» назвал президент Франции Эмманюэль Макрон инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море. В июне турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в операции НАТО Sea Guardian. Уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял на прицел французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы в Москву на парад Победы 24 июня, даже если бы пригласили. Об этом он говорил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

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Отправленный в отставку с поста губернатора Иркутской области в декабре прошлого года коммунист Сергей Левченко обратился к президенту Владимиру Путина с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона, назначенных на 13 сентября.