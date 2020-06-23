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Франция доказывает «смерть мозга НАТО»: события ночи 23 июня — EADaily

Франция доказывает «смерть мозга НАТО»: события ночи 23 июня — EADaily

Яркой иллюстрацией «смерти мозга НАТО» назвал президент Франции Эмманюэль Макрон инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море. В июне турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в операции НАТО Sea Guardian. Уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял на прицел французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения.

Грузинский журналист Георгий Габуния, известный тем, что летом прошлого года обругал матом Владимира Путина, вновь оскорбил президента России, неожиданно перейдя на русский язык в своей программе на канале «Мтавари Архи».

Власть в России меняется, происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неверно, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о необходимости принятия поправки в конституцию, касающейся сроков нахождения на главном государственном посту, и о возможности поисков преемников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы в Москву на парад Победы 24 июня, даже если бы пригласили. Об этом он говорил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

Выдача ряда рабочих виз в США приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса и растущей конкуренции на рынке труда. Указ американского лидера Дональда Трампа по этому поводу опубликован Белым домом. Он не распространяется на рабочих, которые уже находятся на территории США.

Отправленный в отставку с поста губернатора Иркутской области в декабре прошлого года коммунист Сергей Левченко обратился к президенту Владимиру Путина с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона, назначенных на 13 сентября.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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