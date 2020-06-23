Гороскоп на июль 2020 года

Вадим Карасев

Гороскоп на июль поможет сделать самый жаркий месяц лета еще и самым позитивным и удачливым. Следуйте советам астрологов, чтобы преуспеть во всех сферах жизни и понять, как добиться успеха.

Многие люди задумываются о том, как привлечь везение в свою жизнь. Удача не может быть постоянно рядом с людьми, потому что порой звезды и планеты деструктивны и непредсказуемы. Поэтому полезно научиться гибкости. Гороскопы помогают предсказывать некоторые неурядицы, и без них полноценного успеха достичь бывает непросто.

Овен

Овнам второй месяц лета принесет много проблем. Они могут стать вялыми, снизится их продуктивность в работе и бизнесе, пропадет энтузиазм в любви. Разумеется, эти проблемы можно обойти стороной, если позаботиться об энергетике и эмоциональном здоровье при помощи десяти важных правил.

Самый неблагоприятный период для Овнов — начало месяца. Если придется вливаться в какие-то новые дела и проекты, то лучше делать это максимально осторожно. В противном случае можно нажить себе новых проблем и врагов. Но постепенно негатив планет и звезд станет спадать, а у Овнов станут появляться силы и возможности.

Телец

Для Тельцов наступает очень благоприятное время, но только в любовной сфере. Это будет идеальный месяц для любви, романтики, флирта, общения с близкими. Стоит попробовать найти вторую половинку или попросить прощения у любимого человека за недавние обиды и неурядицы. Это волшебное время общения и взаимопомощи.

Что касается денег и работы, то тут не все так радужно. Чтобы сразу стабилизировать ситуацию, важно в первых числах июля сделать уборку. Улучшить свое финансовое положение Тельцам поможет также следование семи полезным правилам на каждый день. Примерно 19-20 июля обстановка резко улучшится. Можно будет начинать новые дела и совершать крупные покупки.

Близнецы

Это будет очень спокойный и рядовой месяц для Близнецов. Слишком упорный труд не принесет достаточного количества счастья. То же самое касается и любви — слишком сильное желание понравиться кому-то может привести к обратному результату. Нужно, чтобы все было в гармонии, в полном равновесии.

Воплотить мечты в реальность можно будет силой мысли. Важно больше думать о своих заветных мечтах и пытаться искать решения у себя в голове. Вселенная поможет Близнецам найти путь к этой мечте. В этот раз не будет благоприятных и неблагоприятных дней — будет только время, которое нужно провести с пользой.

Рак

Ракам астрологи рекомендуют сфокусироваться на сфере любви. И одиноким представителям Знака, и тем, кто уже в отношениях, следует пользоваться сильными заговорами на любовь, чтобы достичь успеха или сохранить любимого человека рядом. Вторая декада будет самой сложной для отношений. Звезды могут посылать Ракам различного рода проверки на прочность.

Для финансовой стороны жизни и для работы время будет идеальным. Наибольший успех будет ожидать тех Раков, которые выполняют монотонную и сложную умственную работу. Творческий потенциал этих людей снизится, но зато концентрация окрепнет. Также будет лучше работать память, поэтому можно заняться самообразованием и обучением.

Лев

У Львов начало июля будет очень сложным. Примерно до 5 июля стоит пользоваться оберегами для дома и семьи, чтобы отвести беду. С 6 числа энергетическая обстановка улучшится: звезды и планеты медленно начнут входить в гармоничное взаимодействие. В конце месяца они тоже войдут в диссонанс на пару дней, так что лучше не планировать ничего грандиозного на 30 и 31 число.

Выделить какую-то главную сферу для Львов нельзя. Им будет улыбаться удача почти весь этот месяц во всех их новых и старых делах. Самое главное — не гнаться за двумя зайцами, а просто стараться последовательно решать свои проблемы. Спешка — худший враг успеха для представителей этого Знака в июле.

Дева

У Дев в июле ожидаются постоянные срывы планов, из-за чего может ощущаться упадок сил и настроения. Астрологи советуют заботиться о себе и ознакомиться с тем, как быстро восстанавливать энергию и силы. Чередование работы и отдыха поможет Девам не попадать в неприятные ситуации и быть максимально продуктивными в каждый день июля.

Будут сложности, но справиться с ними можно будет при помощи выдержки и осторожности. Нужно обдумывать каждый свой шаг, не рискуя. Особенно плохо риски скажутся на финансовой сфере, так что крупные покупки желательно совершать совместно с кем-то и не позволять себе влезать в долги. Месяц полезен для начала ремонта, смены обстановки.

Весы

У Весов достаточно сильная эмпатия, но в первой половине июля звезды и планеты сделают ее намного мощнее. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что развитая эмпатия может быть опасна. Не стоит зацикливаться на чувствах других людей, ведь так можно потерять собственную удачу. Оказывать поддержку нужно лишь самым близким.

Вторая половина месяца отметится высокой динамичностью и непредсказуемостью. Весам придется быстро принимать решения, знакомиться с новыми людьми и взаимодействовать с теми, кто им не нравится. Это очень удачное время для того, чтобы научиться чему-то новому либо научить чему-то своих друзей и близких.

Скорпион

С 1 по 8 и с 18 по 26 июля Скорпионам потребуется помощь удачи, которой может не оказаться рядом в нужный момент. Исправить ситуацию можно посредством сильных заговоров на везение. Также полезно будет полагаться на поддержку близких и коллег. Не нужно бояться просить их о помощи в трудную минуту. Долг можно будет вернуть позднее.

Кстати о долгах — в июле очень важно избавиться от них как можно скорее. Если пока не получится отдать деньги, нужно будет сказать об этом человеку открыто, чтобы не потерять его уважение. Честность в июле приветствуется. Искренность — мощнейшее оружие, которое в руках умелых людей может творить чудеса.

Стрелец

У Стрельцов наступает время, когда полезно полагаться на интуицию. Очень важно слушать голос сердца в непростых ситуациях. Главное, чтобы эмоциональное состояние Стрельцов было стабильным, ведь в нервных ситуациях шестое чувство, бывает, дает сбой. Избавиться от беспокойства и повысить настроение помогут пять полезных техник.

Самым удачным временем в июле будет период с 9 по 20 число. Звезды в это время будут наиболее созидательными, поэтому астрологи не советуют бездельничать в эти дни. Нужно стараться воплощать мечты в реальность, приобретать новые навыки, знакомиться с людьми. Любовь и работу лучше разъединить. Свидания и ромнатика будут полезными лишь на выходных.

Козерог

Пришло время менять свою жизнь самым кардинальным образом. Это касается работы, увлечений, а также места, где живут Козероги. Можно сделать перестановку мебели в доме, сделать долгожданный ремонт, генеральную уборку, провести ревизию вещей. Также астрологи отмечают, что месяц идеален для смены имиджа. Можно поменять прическу, обновить гардероб.

То же самое касается и работы. Если текущее место работы не устраивает, сейчас идеальное время, чтобы найти что-то новое. Главное — взвесить все за и против, не торопиться с выбором. Изменить свою жизнь Козерогам помогут три эффективные практики. Внутренний настрой очень важен в июле, ведь сомнения рождают проблемы.

Водолей

Второй месяц лета станет для Водолеев временем труда и обороны. Заговоры на работу помогут в решении проблем, в поисках нового трудоустройства, в бизнесе и прочих околофинансовых делах. В июле стоит повременить с грандиозными сделками, по крайней мере, до 21 числа. С этого дня можно возобновлять крупные траты.

В любовной сфере июль станет очень благоприятным месяцем для Водолеев. Эти люди станут более обаятельными и харизматичными. Соблазнять представителей противоположного пола можно будет одним лишь взглядом. Это удачное время для поиска второй половинки и флирта. Общение с лицами другого пола может поднимать уверенность в себе.

Рыбы

Порой людям нужно не приобрести, а отказаться от чего-то, чтобы привлечь в жизнь больше удачи. Существует семь вещей, которые Рыбам лучше поскорее удалить из жизни, чтобы стать счастливее. В июле людей этого Знака ожидают некоторые трудности в делах и на работе, справиться с которыми можно будет посредством силы воли и трудолюбия.

В семейной жизни, в любви и в общении с людьми в целом Рыбам стоит быть более дипломатичными. Также полезно научиться слушать и проявлять интерес к тому, кто изливает душу. Астрологи отмечают, что так можно будет найти новых друзей. В целом месяц будет достаточно спокойным и размеренным. Ближе к концу можно ожидать приятные сюрпризы.